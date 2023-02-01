Лидер питерских справороссов решила уйти из-за связей партии с Пригожиным

Лидер питерских справороссов не согласилась с курсом партии на союз с ЧВК «Вагнер»

Марина Шишкина (Фото: marinashishkina.ru)

Лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина сообщила, что покинет этот пост после городской партийной конференции и перевыборов.

«У нас планируются выборы. Я отработала два срока. Ко мне придет смена — Москвой рекомендована Надежда Тихонова», — сказала Шишкина изданию «Фонтанка».

Шишкина, которая также является вице-спикером петербургского парламента, добавила, что не намерена поддерживать союз с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», о котором, по ее словам, заявил федеральный лидер партии Сергей Миронов.

«Для меня это было неожиданное решение Сергея Миронова. Наверное, он имеет право на такое решение. Я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере, перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может», — сказала она.

Ранее «Справедливая Россия — За правду» опубликовала заявление Миронова, в котором он говорил о политике «объединения всех патриотических сил ради укрепления могущества и суверенитета России». В заявлении была упомянута ЧВК «Вагнер».

«Сегодня СРЗП в соответствии со своими убеждениями поддерживает всех, кто сражается с последышами бандеровцев, — и подразделения Минобороны, и Росгвардию, и ЧВК «Вагнер», — гласит текст. В нем также говорилось, что партия последовательно добивалась легализации частных военных компаний в России.

20 января Миронов поблагодарил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за подаренную кувалду с памятной надписью. Он опубликовал свою фотографию. «Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть!» — написал Миронов.

Миронов и его первый заместитель Михаил Емельянов разработали законопроект о легализации частных военных компаний, с которым ознакомился РБК. Емельянов подтвердил РБК, что документ подготовлен и проходит процедуру согласования: до внесения в Госдуму проект закона будет направлен в правительство и другие органы власти для получения официальных отзывов.

Законопроект Миронова и Емельянова вводит само понятие «частная военная и военно-охранная организация». Как сказано в тексте законопроекта, это «организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию».