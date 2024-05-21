Совет судей предложил повысить размер госпошлины при подаче иска

Повышение госпошлины позволит снизить число сомнительных исков и способствовать досудебному урегулированию споров, заявил председатель Совета судей России

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Совет судей России выступает за повышение государственной пошлины при подаче искового заявления ради снижения нагрузки на судебную систему, заявил председатель инстанции Виктор Момотов на пленарном заседании совета, передает РАПСИ.

«Мы выступаем за разумный подход в вопросе определения размера госпошлины», — сказал юрист.

Повышение нужно провести при сохранении, а возможно, и расширении установленного законодательством списка граждан и организаций, которые освобождены от уплаты госпошлины, а также категорий споров, по которым не требуется ее уплата.

Изменение подхода при определении размера госпошлины позволит снизить число безнадежных и сомнительных исков, а также способствовать досудебному урегулированию и актуализации примирительных процедур, считает Момотов.

«Низкий уровень госпошлины делает правосудие сверхдоступным, лишая иногда рациональности выбор такого способа защиты прав», — подчеркнул он. Глава Совета судей сказал, что размер госпошлины остается неизменным на протяжении десятилетия и не учитывает инфляцию.

«Сторона, по личным мотивам крайне заинтересованная именно в рассмотрении спора судом, оплачивает государственную пошлину, размер которой составляет всего 400 руб., и получает полный доступ к судебному ресурсу», — сказал Момотов. По его подсчетам, стоимость одного дня судопроизводства составляет более 25 тыс. руб.

Согласно законодательству, размер госпошлины при подаче искового заявления и административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, до 20 тыс. руб. составляет 4% от цены иска (объем имущественных требований лица, которые ответчик будет обязан выплатить истцу в случае удовлетворения иска), но не менее 400 руб. В зависимости от цены иска размер госпошлины варьируется, вплоть до 13,2 тыс. руб. плюс 0,5% от суммы, если цена иска превышает 1 млн руб. Стоимость госпошлины не может превысить 60 тыс. руб.

Ранее 21 мая Совет судей одобрил кандидатуру Владислава Иванова на должность генерального директора судебного департамента при Верховном суде. Он с 2006 года занимал пост председателя Арбитражного суда Бурятии, а с декабря 2012 года Иванов возглавлял Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Прежний глава судебного департамента Александр Гусев подал в отставку в апреле.