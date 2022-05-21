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Испания отменила требование о вакцинации для въезда россиян в страну

Раньше для въезда в страну требовались признанные в ЕС COVID-сертификаты, теперь путешественникам нужно сделать только ПЦР-тест или тест на антиген
Фото: Nacho Doce / Reuters
Фото: Nacho Doce / Reuters

Испания сняла ограничения на въезд иностранцев, теперь попасть в страну можно при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сообщает местный портал La Informacion со ссылкой на приказ МВД.

Ранее для пересечения испанской границы требовалось наличие сертификата о вакцинации или сертификата переболевшего COVID-19, при этом принимали только сертификаты, признанные Евросоюзом.

Теперь попасть в Испанию можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, или теста на антиген, сделанного за сутки до въезда. Детям до 12 лет разрешено не делать никаких тестирований.

Для тех, кто не имеет COVID-сертификата ЕС, сохраняется требование о заполнении специальной санитарной формы Spain Travel Health при прибытии в Испанию.

Как заявил министр промышленности страны Рейес Марото, «новая фаза пандемии» позволила ослабить ограничения для въезда в страну, а этого давно ожидал туристический сектор. «Испания становится одним из самых популярных направлений в мире, о чем свидетельствуют показатели спроса, которые месяц за месяцем приближаются к допандемическим уровням, и эта мера ускорит восстановление сектора, облегчив въезд международных путешественников», — сказал министр.

Прямых рейсов из России в Испанию нет, поскольку страна как член Евросоюза закрыла свое небо для российских авиакомпаний. Добраться до Мадрида можно с пересадками, например через Дубай или Стамбул.

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С 21 мая Израиль отменил требование о необходимости гражданам и иностранцам делать ПЦР-тест или тест на антиген при въезде в страну и перед вылетом. Минздрав страны объяснил решение снижением уровня заболеваемости COVID-19 в стране. При этом в ведомстве напомнили, что пассажиры по-прежнему должны заполнять декларацию при въезде в Израиль.

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Теги
Лилия Пашкова
Испания коронавирус ограничение въезда путешествия
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