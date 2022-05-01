Италия отменила COVID-сертификаты почти для всех учреждений
С 1 мая в Италии перестали требовать предъявить COVID-сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, прохождение вакцинации от него или факт перенесенной болезни, для посещения большинства общественных мест. Об этом сообщил Национальный совет Италии по туризму.
До 1 апреля документ требовался для посещения почти всех заведений, в том числе и для выхода на работу. Затем ограничения смягчили, но сертификат требовали у посетителей театров, кинотеатров, концертов, фитнес-клубов, бассейнов и ночных клубов, баров и ресторанов. Постановление действовало до 30 апреля.
При этом до 31 мая туристам для въезда в Италию нужно будет предъявлять сертификат Евросоюза или документ другой страны при условии, что человек привился вакциной, которую признало Европейское агентство по лекарственным средствам (российский «Спутник V» не входит в этот список). Также принимаются справки о полном выздоровлении от COVID-19 и отрицательном результате теста на него. Кроме того, сертификат потребуется для посещения медучреждений или домов престарелых.
Между тем в стране остается обязательным ношение масок со степенью защиты FFP2 в самолетах, судах и паромах для межрегиональных перевозок, поездах, в городском и межрегиональном общественном транспорте, в театрах, кинотеатрах, концертных залах, развлекательных заведениях и
во время спортивных мероприятий в помещении.
За последние сутки в Италии выявили 53 602 новых случая заражения коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения страны в ежедневном отчете. Госпитализированы 366 человек, умерли еще 130. В больницах находятся 9826 итальянцев, в общей сложности болеют 1 229 379 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 16 463 200 итальянцев, умерли 163 507 человек, вылечились 15 070 314 человек.