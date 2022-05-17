Израиль отменит ПЦР-тестирование при въезде в страну

С 21 мая сдавать ПЦР-тест при въезде в Израиль не нужно ни туристам, ни гражданам страны. Также иностранцев освободят от тестирования перед вылетом

Фото: Gil Cohen Magen / Xinhua / Global Look Press

Израиль отменит часть коронавирусных ограничений с 21 мая: гражданам и иностранцам не нужно будет делать ПЦР-тест при въезде в страну, также иностранцев освободят от этой процедуры перед вылетом, говорится в сообщении Минздрава.

Так, с полуночи (время местное) субботы, 21 мая, граждане Израиля и иностранцы, въезжающие в страну воздушным, наземным и морским транспортом, освобождаются от обязательного тестирования на коронавирус.

Кроме того, иностранцам не нужно будет проходить ПЦР-тестирование или тестирование на антиген перед посадкой на рейс.

Минздрав объяснил решение снижением уровня заболеваемости COVID-19 в стране. При этом в ведомстве напомнили, что пассажиры по-прежнему должны заполнять декларацию при въезде в Израиль.

Власти Израиля сообщили о начале пятой волны распространения коронавируса на фоне омикрон-штамма в декабре. Премьер-министр Нафтали Беннет тогда сообщил, что штамм быстро распространяется среди населения, хотя общее число зараженных им пока невелико.

Тем не менее уже в начале года власти начали объявлять о смягчении ограничений. Так, с 1 марта в стране прекратили использование COVID-паспортов, которые подтверждают, что человек привился, переболел или недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста. Беннет тогда уточнял, что волна COVID-19 пошла на спад.

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Также с 1 марта Израиль разрешил въезд непривитым туристам при условии, что они сдадут два ПЦР-теста: перед вылетом и после прилета.

Всего в Израиле выявили 4,1 млн заражений, за последние сутки — 2,4 тыс.