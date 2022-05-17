Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:51
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 14:49
Исключенный из «Формулы-1» Мазепин выступит в ралли «Шелковый путь» Спорт, 14:48
В госзаказе не любят новичков и рыночные цены. Как все-таки заработать Pro, 14:47
Израиль отменит ПЦР-тестирование при въезде в страну Общество, 14:42
Тарпищев назвал Медведева «темной лошадкой» на «Ролан Гаррос» Спорт, 14:36
В Кремле назвали условие возобновления экспорта удобрений Политика, 14:36
Минздрав устранил дефицит лекарств для щитовидной железы и от эпилепсии Общество, 14:33
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:26
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:24
Володин поручил проработать в Госдуме запрет обмена военных преступников Политика, 14:23
Россия уведомила Совет государств Балтийского моря о своем выходе Политика, 14:09
Песков назвал воровством идею изъятия российских активов в пользу Украины Политика, 14:08
Кремль заявил об отсутствии решения о переносе региональных выборов Политика, 14:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Израиль отменит ПЦР-тестирование при въезде в страну

С 21 мая сдавать ПЦР-тест при въезде в Израиль не нужно ни туристам, ни гражданам страны. Также иностранцев освободят от тестирования перед вылетом
Фото: Gil Cohen Magen / Xinhua / Global Look Press
Фото: Gil Cohen Magen / Xinhua / Global Look Press

Израиль отменит часть коронавирусных ограничений с 21 мая: гражданам и иностранцам не нужно будет делать ПЦР-тест при въезде в страну, также иностранцев освободят от этой процедуры перед вылетом, говорится в сообщении Минздрава.

Так, с полуночи (время местное) субботы, 21 мая, граждане Израиля и иностранцы, въезжающие в страну воздушным, наземным и морским транспортом, освобождаются от обязательного тестирования на коронавирус.

Кроме того, иностранцам не нужно будет проходить ПЦР-тестирование или тестирование на антиген перед посадкой на рейс.

Минздрав объяснил решение снижением уровня заболеваемости COVID-19 в стране. При этом в ведомстве напомнили, что пассажиры по-прежнему должны заполнять декларацию при въезде в Израиль.

Израиль разрешил въезд вакцинированным «Спутником V» туристам
Общество
Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС

Власти Израиля сообщили о начале пятой волны распространения коронавируса на фоне омикрон-штамма в декабре. Премьер-министр Нафтали Беннет тогда сообщил, что штамм быстро распространяется среди населения, хотя общее число зараженных им пока невелико.

Тем не менее уже в начале года власти начали объявлять о смягчении ограничений. Так, с 1 марта в стране прекратили использование COVID-паспортов, которые подтверждают, что человек привился, переболел или недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста. Беннет тогда уточнял, что волна COVID-19 пошла на спад.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Какие возможности открывает применение машинного обучения в компании
Инструкции
Pro
В госзаказе не любят новичков и рыночные цены. Как все-таки заработать
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции

Также с 1 марта Израиль разрешил въезд непривитым туристам при условии, что они сдадут два ПЦР-теста: перед вылетом и после прилета.

Всего в Израиле выявили 4,1 млн заражений, за последние сутки — 2,4 тыс.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Израиль коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом
Общество
Билл Гейтс заразился коронавирусом
Общество
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter