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Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

«Роснефть» потребовала в арбитражном иске против РБК неадекватно высокую компенсацию, заявили в Союзе журналистов России и добавили, что рассматривают этот случай как потенциально опасный прецедент
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сумма, которую «Роснефть» заявила в арбитражном иске против РБК, является неадекватной, считают в Союзе журналистов России. Заявление СЖР опубликовано на сайте организации.

«В Союзе журналистов России считают сумму иска в 43 млрд руб. (более $600 млн) как минимум неадекватной по отношению к СМИ, обороты которого несопоставимы с оборотами нефтяных компаний», — говорится в заявлении. Союз призвал коллег и компетентные органы досконально разобраться в этом деле и выразил надежду, что решение Арбитражного суда Москвы будет адекватным.

Рекордный иск «Роснефти» из-за заголовка РБК. Что важно знать
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Кроме того, СЖР намерен внимательно следить за этим делом, поскольку рассматривает этот случай как «потенциально опасный прецедент», который может стать угрозой для прав средств массовой информации на свободу слова и свободу распространения информации.

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд
Общество

О судебном иске против РБК «Роснефть» сообщила на своем сайте 20 мая. Компания пояснила, что обратилась в суд в целях защиты деловой репутации, а поводом для иска была названа статья о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ.

По мнению «Роснефти», в статье «намеренно искажена истинная суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле». Однако исковые требования в заявлении «Роснефти» названы не были.

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд
Общество

В четверг, 21 мая, РБК получил исковое заявление «Роснефти». В нем говорилось, что компания просит суд взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве компенсации репутационного вреда. 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Союз журналистов России, иск, «Роснефть», РБК, журналистика
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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд
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Заявление РБК в связи с иском «Роснефти»
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