Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

«Роснефть» потребовала в арбитражном иске против РБК неадекватно высокую компенсацию, заявили в Союзе журналистов России и добавили, что рассматривают этот случай как потенциально опасный прецедент

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сумма, которую «Роснефть» заявила в арбитражном иске против РБК, является неадекватной, считают в Союзе журналистов России. Заявление СЖР опубликовано на сайте организации.

«В Союзе журналистов России считают сумму иска в 43 млрд руб. (более $600 млн) как минимум неадекватной по отношению к СМИ, обороты которого несопоставимы с оборотами нефтяных компаний», — говорится в заявлении. Союз призвал коллег и компетентные органы досконально разобраться в этом деле и выразил надежду, что решение Арбитражного суда Москвы будет адекватным.

Кроме того, СЖР намерен внимательно следить за этим делом, поскольку рассматривает этот случай как «потенциально опасный прецедент», который может стать угрозой для прав средств массовой информации на свободу слова и свободу распространения информации.