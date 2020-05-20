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Заявление РБК в связи с иском «Роснефти»

РБК еще не получил иск Роснефти, как только документы поступят, мы сможем прокомментировать их содержание с юридической точки зрения.

РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. Мы готовы отстаивать свою позицию.

В среду 20 мая на сайте «Роснефти» было опубликовано сообщение о том, что компания подает в суд на РБК для защиты деловой репутации. Поводом для иска стала статья о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ.

По мнению «Роснефти», в статье «намеренно искажена истинная суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле».

ЧОП «РН-Охрана-Рязань» было создано в 1999 году. Оно зарегистрировано в Рязани, по адресу: Южный промузел, 8. Как следует из данных ЕГРЮЛ, 30 апреля оно перешло в собственность к «Росзарубежнефти».

Автор: Петр Канаев
Теги: РБК, «Роснефть»
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