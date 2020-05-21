Власти Москвы опровергли сообщения о карантине для переболевших COVID-19

Власти Москвы опровергли информацию о том, что людей с выявленными антителами к коронавирусу будут отправлять на карантин наравне с заболевшими. В ведомстве уточнили, что им будут лишь рекомендовать «минимизировать контакты»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вводить обязательный карантин для людей, у которых выявили антитела к коронавирусу, власти Москвы не планируют. Об этом говорится в заявлении Департамента здравоохранения Москвы.

О том, что в Москве будут изолировать людей с иммунитетом к COVID-19, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол решений клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

«Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем департамент признал, что «пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих». Это связано с тем, что зачастую заболевание протекает бессимптомно, и только по наличию антител в крови можно определить, сталкивался ли человек с инфекцией. «Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», — заявили в Депздраве.

В Москве обязательный режим самоизоляции введен до 31 мая.