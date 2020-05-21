В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только если размер серой зарплаты составляет 100 тыс. руб. и больше. Парламентарии предложили наказывать всех работодателей, которые платят таким образом

Фото: Павел Смертин / ТАСС

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Такое предложение для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики направил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, передает «РИА Новости».

Артамонов считает, что работодателей, которые прибегают к таким выплатам, необходимо наказывать вне зависимости от их размера. Сейчас уголовная ответственность для них предусмотрена только если размеры серой зарплаты составляют 100 тыс. руб. и более.

В Совете Федерации выступают и за уголовное наказание для тех, кто незаконно использует объекты интеллектуальной собственности: селекционные достижения, топологию интегральных микросхем, секреты производства, коммерческие обозначения и географические указания.

В декабре 2019 года экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» подсчитали, что под учет государства не попадает четверть зарплат россиян. Из-за теневых схем, утверждали эксперты, государство ежегодно недополучает 3 трлн руб.