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В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только если размер серой зарплаты составляет 100 тыс. руб. и больше. Парламентарии предложили наказывать всех работодателей, которые платят таким образом
Фото: Павел Смертин / ТАСС
Фото: Павел Смертин / ТАСС

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Такое предложение для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики направил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, передает «РИА Новости».

Артамонов считает, что работодателей, которые прибегают к таким выплатам, необходимо наказывать вне зависимости от их размера. Сейчас уголовная ответственность для них предусмотрена только если размеры серой зарплаты составляют 100 тыс. руб. и более.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Совете Федерации выступают и за уголовное наказание для тех, кто незаконно использует объекты интеллектуальной собственности: селекционные достижения, топологию интегральных микросхем, секреты производства, коммерческие обозначения и географические указания. 

В декабре 2019 года экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» подсчитали, что под учет государства не попадает четверть зарплат россиян. Из-за теневых схем, утверждали эксперты, государство ежегодно недополучает 3 трлн руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Проведенный ЦСР всероссийский опрос также показал, что сотрудники с серой зарплатой — наиболее уязвимая категория трудового населения в ситуации с кризисом на фоне ограничений из-за коронавируса. По данным опроса, 74% из них сообщили о сокращении заработка.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: серые зарплаты, Совет Федерации
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