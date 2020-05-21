Москва обогнала Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан по уровню самоизоляции

Москва остается в числе столиц стран мира, где людей на улицах все еще намного меньше, чем в период до всеобщей самоизоляции. Меньше всего этому режиму привержены жители Стокгольма, Брюсселя и Нур-Султана

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Яндекс» подготовил исследование, в котором оценил, как разные города мира постепенно выходят из режима самоизоляции. Активность людей на улицах Москвы 20 мая составила 48% от обычного уровня.

В Санкт-Петербурге этот показатель выше — 56%.

Исследование проводилось на основе данных из 42 городов мира. Для расчетов использовались данные сервисов «Яндекса», открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира. Активность населения сравнивалась с самым оживленным днем февраля—марта.

Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан оказались городами, где активность на улицах 20 мая была ближе всего к периоду до самоизоляции. В первом она составила 88%, в столицах Бельгии и Казахстана — по 75%. Немного уступил им Минск — 74% от числа людей и машин на улицах от уровня до пандемии.