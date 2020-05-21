Москва обогнала Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан по уровню самоизоляции
«Яндекс» подготовил исследование, в котором оценил, как разные города мира постепенно выходят из режима самоизоляции. Активность людей на улицах Москвы 20 мая составила 48% от обычного уровня.
В Санкт-Петербурге этот показатель выше — 56%.
Исследование проводилось на основе данных из 42 городов мира. Для расчетов использовались данные сервисов «Яндекса», открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира. Активность населения сравнивалась с самым оживленным днем февраля—марта.
Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан оказались городами, где активность на улицах 20 мая была ближе всего к периоду до самоизоляции. В первом она составила 88%, в столицах Бельгии и Казахстана — по 75%. Немного уступил им Минск — 74% от числа людей и машин на улицах от уровня до пандемии.