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Пандемия коронавируса ,  
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Москва обогнала Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан по уровню самоизоляции

Москва остается в числе столиц стран мира, где людей на улицах все еще намного меньше, чем в период до всеобщей самоизоляции. Меньше всего этому режиму привержены жители Стокгольма, Брюсселя и Нур-Султана
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Яндекс» подготовил исследование, в котором оценил, как разные города мира постепенно выходят из режима самоизоляции. Активность людей на улицах Москвы 20 мая составила 48% от обычного уровня.

В Санкт-Петербурге этот показатель выше — 56%.

Исследование проводилось на основе данных из 42 городов мира. Для расчетов использовались данные сервисов «Яндекса», открытая статистика Apple о количестве передвижений пользователей, а также компании Otonomo, которая агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира. Активность населения сравнивалась с самым оживленным днем февраля—марта.

Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан оказались городами, где активность на улицах 20 мая была ближе всего к периоду до самоизоляции. В первом она составила 88%, в столицах Бельгии и Казахстана — по 75%. Немного уступил им Минск — 74% от числа людей и машин на улицах от уровня до пандемии.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая
Общество

В наибольшей степени активность на улицах снизилась к 20 мая в индийском Мумбаи (17%), Рио-де-Жанейро (23%) и Мехико (26%). В Индии, Бразилии и Мексике, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, распространение коронавируса только набирает обороты: суточное число заражений последние дни там растет или колеблется вокруг одного уровня. Бразилия находится на третьем месте по общему числу зараженных (291,5 тыс.), Индия — на 11-м (112,4 тыс. зараженных), Мексика — на 16-м (56,5 тыс.).

В России выявили 8,8 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
Общество
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Москве выявлено 155,2 тыс. случаев коронавируса. Суточное число новых заболевших в последние дни снизилось до апрельских показателей. Минимальное с того времени число заболевших было зафиксировано 20 мая, когда оказались инфицированы менее 2,7 тыс. человек. 21 мая оперативный штаб сообщил, что в столице выявлено за сутки 2,9 тыс. случаев инфекции. Всего в Москве от COVID-19 умерли 1794 человека.

Режим самоизоляции в Москве продлен по меньшей мере до 31 мая. Мэр Сергей Собянин 19 мая сообщил, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены, после того как в городе станут выявлять не тысячи, а десятки или сотни заболевших.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Владислав Скобелев, Георгий Тадтаев
Теги: яндекс, самоизоляция, коронавирус
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