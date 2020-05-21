ФСБ изъяла 48 кг героина и задержала банду наркоторговцев

Операция велась еще с прошлого года. В феврале правоохранительные органы задержали курьера с 2 кг героина, затем еще одного участника с 13 кг наркотиков. На заключительном этапе ФСБ изъяла 33 кг запрещенных веществ

Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность трансграничной этнической преступной группировки, которая занималась поставками высококонцентрированного афганского героина. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что всего в ходе операции изъяли 48 кг героина, из них 33 кг — на заключительном этапе операции, когда были задержаны организатор группы и ее «активные члены». До этого, в феврале, в Московской области был задержан наркокурьер, при нем нашли 2 кг героина. Затем еще одного человека задержали в Калужской области, власти изъяли 13 кг героина.

Всего правоохранительные органы пресекли деятельность пяти участников наркогруппировки. В отношении них завели семь уголовных дел. Участников банды арестовали. Гражданами каких государств были наркоторговцы, ФСБ не уточняет.