В России впервые дали пожизненный срок организатору банды наркоторговцев

Верховный суд оставил в силе приговор организатору банды наркоторговцев. Таким образом, Шерали Табаров стал первым в истории, кто получил пожизненный срок за контрабанду и сбыт героина

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О вступлении в силу приговора в отношении создателя международного преступного сообщества Табарова сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, члены созданной Табаровым банды организовали канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в различные регионы России.

«Фигуранты были изобличены в совершении 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 696 кг наркотического средства героина», — сказала Волк.

Помимо Табарова, которому дали пожизненный срок, за решеткой оказались еще 14 руководителей и участников «многоуровневого» преступного сообщества, которых приговорили к различным срокам лишения свободы от шести до 23 лет.

Как ранее рассказывали в Генпрокуратуре, наркотики ввозили в Россию в фурах с алычой и дынями. Что касается Табарова, то его уже один раз сажали на десять лет, а потом экстрадировали в Таджикистан. В Россию главарь банды вернулся по поддельному паспорту. Учитывая тяжесть преступления и наличие рецидива, прокуратура настаивала на беспрецедентном наказании для Табарова.