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Полиция задержала действовавшую в пяти регионах группу наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группы, подозреваемых в торговле наркотиками в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, каждый член преступной группы исполнял отведенную ему роль — роль курьера, оператора, бухгалтера или кладовщика. Кроме того, в группу входил человек, который отвечал за подбор персонала. Подозреваемые были задержаны в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, также в Москве и Нижнем Новгороде.

Лаборатории по изготовлению наркотических веществ были расположены в Московской области. «Кладовщики» размещали наркотики в специальных тайниках, откуда «курьеры» развозили их в другие регионы.

Все задержанные были заключены под стражу. Полиция при обысках изъяла более 25 кг запрещенных веществ, уточняется в сообщении МВД.

Против членов группировки возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ.

В ноябре сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось продажей наркотиков в подпольном интернет-магазине (даркнете). Операция проводилась на территории Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской областей. Из незаконного оборота в общей сложности было изъято 440 кг наркотических средств, в частности МДМА, a-PVP, мефедрона и гашиша. Общая стоимость наркотиков, по данным ФСБ, составила 650 млн руб.
 

Теги: наркотики, полиция, задержание
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