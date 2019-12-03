Полиция задержала действовавшую в пяти регионах группу наркоторговцев

Полиция задержала 14 участников преступной группы, подозреваемых в торговле наркотиками в пяти регионах России. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, каждый член преступной группы исполнял отведенную ему роль — роль курьера, оператора, бухгалтера или кладовщика. Кроме того, в группу входил человек, который отвечал за подбор персонала. Подозреваемые были задержаны в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, также в Москве и Нижнем Новгороде.

Лаборатории по изготовлению наркотических веществ были расположены в Московской области. «Кладовщики» размещали наркотики в специальных тайниках, откуда «курьеры» развозили их в другие регионы.

Все задержанные были заключены под стражу. Полиция при обысках изъяла более 25 кг запрещенных веществ, уточняется в сообщении МВД.

Против членов группировки возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ.