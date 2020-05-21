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Пандемия коронавируса ,  
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Нотариусы увидели рост доли брачных договоров во время изоляции

Одной из самых устойчивых к ограничениям во время эпидемии коронавируса услуг нотариусов оказалось заключение брачных договоров. Их доля в общем потоке обращений граждан в нотариальные конторы за время самоизоляции выросла

Несмотря на общий спад количества обращений граждан к нотариусам во время режима самоизоляции в апреле, доля брачных договоров среди всех нотариальных действий выросла. Об этом РБК рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик. Этот вид услуг оказался одним из самых устойчивых к мерам изоляции и другим мерам эпидемии SARS-CoV-2 в России.

Всего в апреле 2020 года нотариусами было заверено 7122 брачных договора, при том, что в том же месяце 2019 года их было почти 10 тыс. Однако учитывая, что общее количество нотариальных действий во время самоизоляции и периода нерабочих дней в апреле упало на 65%, доля брачных договоров значительно возросла.

«Вопреки некоторым прогнозам, количество завещаний не выросло, их доля осталась прежней̆, общее число сократилось на 67% — 15 731 против 47 633 годом ранее», — отметили в пресс-службе палаты. По словам Корсика, помимо популярных брачных договоров, все более востребованными становятся и новые институты в наследственном праве — совместные завещания супругов, наследственные договоры и наследственные фонды.

В Москве разрешили возобновить работу нотариальных контор
Политика
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Корсик отметил, что разрешение нотариусам работать сыграло положительную роль, поскольку они могли в электронном виде обращаться в ведомства, которые прекратили личный прием граждан. «То, что нотариусы продолжали работать и могли в электронном виде направлять заявления бизнеса и граждан в ведомства, которые приостановили личный прием, стало очень серьезной̆ помощью в поддержке экономики и гражданского оборота», — сказал Корсик.

20 марта ФНП разъяснила порядок работы нотариальных контор в период пандемии. Из документов следовало, что нотариусы должны соблюдать все санитарные требования, однако работа нотариальных контор не приостанавливается.

В Москве первые ограничения в связи с режимом повышенной готовности были введены 5 марта, затем эти меры неоднократно ужесточались. ФНП решила организовать деятельность в режиме дежурных нотариальных контор, чтобы нотариат мог продолжать работу и обеспечивать гражданам и бизнесу возможность решения срочных правовых вопросов. В палате пояснили, что количество дежурных контор определяется в соответствии с решением правления Московской городской нотариальной палаты. В частности, учитывается невозможность осуществления деятельности нотариусом старше 65 лет и другие факторы, имеющие прямое отношение к обеспечению безопасности граждан и сотрудников контор.

21 апреля мэр Москвы Сергей Собянин разрешил возобновить работу нотариальных контор в столице, их исключили из списка организаций, чья работа была ранее приостановлена из-за эпидемии коронавируса.
«В пункте 15 приложения 3 к указу слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», — говорилось в указе мэра.

Нотариусы попросили включить их в перечень пострадавших от коронавируса
Общество
Фото: Чингаев Ярослав / ТАСС

В тот же день стало известно, что ФНП направила письмо в Минюст с просьбой оказать нотариусам меры поддержки, аналогичные тем, что были объявлены для пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса. По данным организации, в период действия режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 в регионах резко снизилось количество обращений за нотариальными услугами. В первой половине апреля спрос на услуги нотариусов упал на 75% и составил 551 тыс. обращений, хотя годом ранее с 1 по 15 апреля число обращений достигало 2,1 млн, сообщили тогда в палате.

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Теги: нотариусы, свадьба, завещание, брачный договор
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