Нотариусы увидели рост доли брачных договоров во время изоляции

Одной из самых устойчивых к ограничениям во время эпидемии коронавируса услуг нотариусов оказалось заключение брачных договоров. Их доля в общем потоке обращений граждан в нотариальные конторы за время самоизоляции выросла

Несмотря на общий спад количества обращений граждан к нотариусам во время режима самоизоляции в апреле, доля брачных договоров среди всех нотариальных действий выросла. Об этом РБК рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик. Этот вид услуг оказался одним из самых устойчивых к мерам изоляции и другим мерам эпидемии SARS-CoV-2 в России.

Всего в апреле 2020 года нотариусами было заверено 7122 брачных договора, при том, что в том же месяце 2019 года их было почти 10 тыс. Однако учитывая, что общее количество нотариальных действий во время самоизоляции и периода нерабочих дней в апреле упало на 65%, доля брачных договоров значительно возросла.

«Вопреки некоторым прогнозам, количество завещаний не выросло, их доля осталась прежней̆, общее число сократилось на 67% — 15 731 против 47 633 годом ранее», — отметили в пресс-службе палаты. По словам Корсика, помимо популярных брачных договоров, все более востребованными становятся и новые институты в наследственном праве — совместные завещания супругов, наследственные договоры и наследственные фонды.

Корсик отметил, что разрешение нотариусам работать сыграло положительную роль, поскольку они могли в электронном виде обращаться в ведомства, которые прекратили личный прием граждан. «То, что нотариусы продолжали работать и могли в электронном виде направлять заявления бизнеса и граждан в ведомства, которые приостановили личный прием, стало очень серьезной̆ помощью в поддержке экономики и гражданского оборота», — сказал Корсик.