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В Москве разрешили вернуться к работе нотариальным конторам

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нотариальные конторы в Москве смогут возобновить свою работу, следует из нового указа мэра Сергея Собянина (pdf), опубликованного на сайте мэрии. Эти организации исключили из списка тех, чья работа была ранее приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

«Слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», — говорится в документе.

Нотариусы попросили включить их в перечень пострадавших от коронавируса
Общество

Материал дополняется

Теги: Москва, нотариальная контора, Сергей Собянин
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