В Москве разрешили вернуться к работе нотариальным конторам

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Нотариальные конторы в Москве смогут возобновить свою работу, следует из нового указа мэра Сергея Собянина (pdf), опубликованного на сайте мэрии. Эти организации исключили из списка тех, чья работа была ранее приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

«Слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», — говорится в документе.

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