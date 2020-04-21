Пандемия коронавируса , 21 апр, 14:38
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В Москве разрешили вернуться к работе нотариальным конторам
Нотариальные конторы в Москве смогут возобновить свою работу, следует из нового указа мэра Сергея Собянина (pdf), опубликованного на сайте мэрии. Эти организации исключили из списка тех, чья работа была ранее приостановлена из-за эпидемии коронавируса.
«Слова «Деятельность в области права» заменить словами «Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности)», — говорится в документе.
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