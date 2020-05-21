Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая

Число зараженных в России превысило 300 тыс., ученые видят признаки прохождения пика заболевания, в Эстонии тестируют иммунные паспорта. Главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 308,7 тыс. (8764 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 2972 человека (135 за сутки), выздоровели с начала эпидемии 85,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 68 человек. Это минимальное суточное число жертв в столице с 15 мая.

В Чечне власти запретили передвижение по республике в период празднования Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая. Эти четыре дня объявлены выходными, не будут работать министерства и ведомства. 18 мая отметить праздник дома мусульман попросил президент Владимир Путин.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пик эпидемии коронавируса в России, по всей видимости, уже пройден. Конец пика прослеживается из-за снижения числа выявленных зараженных, которое начиная с 1–2 мая остается примерно на одном уровне, отметил эксперт.

Авиаперевозчики выступили против предложенных Роспотребнадзором антивирусных правил рассадки в салонах самолетов: так, ведомство требует для обеспечения защиты от распространения вируса продавать билеты не более чем на 50% мест. Минтранс и весь транспортный блок правительства поддержали авиакомпании: в частности, глава министерства Евгений Дитрих опасается, что билеты в таком случае могут подорожать до 70 тыс. руб. Согласиться с требованиями Роспотребнадзора авиакомпании могут при условии компенсаций из бюджета.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,801 млн человек, более 318,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились почти 5 млн человек, более 328 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,55 млн зараженных. Россия находится на втором месте (308,7 тыс.), Бразилия — на третьем (291 тыс.), Великобритания — на четвертом (249,6 тыс.), Испания — на пятом (232,5 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что за минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это рекорд с начала пандемии.

Авиаперевозчик Turkish Airlines возобновляет полеты с 4 июня. В этот день откроется внутреннее авиасообщение, а с 10 июня — международное. Турция полностью прекратила международное сообщение из-за распространения коронавируса 28 марта.

США отправляют в Россию гуманитарную помощь в виде аппаратов ИВЛ. По информации Voice of America, американские власти планируют направить в Россию 200 аппаратов.

В Эстонии начали тестировать цифровые паспорта иммунитета. С помощью такого паспорта данными о результатах тестирования на коронавирус конкретного лица может воспользоваться третья сторона, например работодатель. Для их передачи используется временный QR-код.

Apple выпустила приложение с функцией отслеживания контактов больных. Интерес к нему уже проявили несколько стран, а также власти некоторых американских штатов — Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.

Строгие ограничения на оборот диких животных ввели власти китайского Уханя. В течение пяти лет таких животных строго запрещено употреблять в пищу, разводить, продавать, покупать, рекламировать, а также охотиться на них. По одной из версий, вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, передался людям от летучих мышей.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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