Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 20 мая, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 20 мая, 12:59
В Москве задержали подозреваемую в распространении фейка о продаже масок Общество, 09:55 В Москве от коронавируса вылечились более 40 тыс. человек Общество, 09:53 Как IT подстраивается под новый контекст. Закрытая онлайн-дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 09:50 Глава района в Адыгее уволился после заражения людей COVID на похоронах Общество, 09:50 Песков заявил о точности публикуемых в России данных по смертям от COVID Общество, 09:37 СМИ узнали о планах НБА доиграть сезон в парке Disney World Спорт, 09:31 Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии Экономика, 09:28 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 09:20 В Совфеде предложили ввести ответственность кафе и строек за шум ночью Общество, 09:08 Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек Общество, 08:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая Общество, 08:50 Власти Москвы назвали число получающих повышенное пособие по безработице Общество, 08:42 Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио Спорт, 08:41 Как сказка про кота в сапогах поможет руководителю стать эффективнее Pro, 08:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 мая

Число зараженных в России превысило 300 тыс., ученые видят признаки прохождения пика заболевания, в Эстонии тестируют иммунные паспорта. Главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 308,7 тыс. (8764 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 2972 человека (135 за сутки), выздоровели с начала эпидемии 85,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за прошлые сутки от коронавируса умерли 68 человек. Это минимальное суточное число жертв в столице с 15 мая.
  • В Чечне власти запретили передвижение по республике в период празднования Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая. Эти четыре дня объявлены выходными, не будут работать министерства и ведомства. 18 мая отметить праздник дома мусульман попросил президент Владимир Путин.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пик эпидемии коронавируса в России, по всей видимости, уже пройден. Конец пика прослеживается из-за снижения числа выявленных зараженных, которое начиная с 1–2 мая остается примерно на одном уровне, отметил эксперт.

  • Авиаперевозчики выступили против предложенных Роспотребнадзором антивирусных правил рассадки в салонах самолетов: так, ведомство требует для обеспечения защиты от распространения вируса продавать билеты не более чем на 50% мест. Минтранс и весь транспортный блок правительства поддержали авиакомпании: в частности, глава министерства Евгений Дитрих опасается, что билеты в таком случае могут подорожать до 70 тыс. руб. Согласиться с требованиями Роспотребнадзора авиакомпании могут при условии компенсаций из бюджета.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,801 млн человек, более 318,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились почти 5 млн человек, более 328 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,55 млн зараженных. Россия находится на втором месте (308,7 тыс.), Бразилия — на третьем (291 тыс.), Великобритания — на четвертом (249,6 тыс.), Испания — на пятом (232,5 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что за минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это рекорд с начала пандемии.
  • Авиаперевозчик Turkish Airlines возобновляет полеты с 4 июня. В этот день откроется внутреннее авиасообщение, а с 10 июня — международное. Турция полностью прекратила международное сообщение из-за распространения коронавируса 28 марта.

  • США отправляют в Россию гуманитарную помощь в виде аппаратов ИВЛ. По информации Voice of America, американские власти планируют направить в Россию 200 аппаратов.
  • В Эстонии начали тестировать цифровые паспорта иммунитета. С помощью такого паспорта данными о результатах тестирования на коронавирус конкретного лица может воспользоваться третья сторона, например работодатель. Для их передачи используется временный QR-код.
  • Apple выпустила приложение с функцией отслеживания контактов больных. Интерес к нему уже проявили несколько стран, а также власти некоторых американских штатов — Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.
  • Строгие ограничения на оборот диких животных ввели власти китайского Уханя. В течение пяти лет таких животных строго запрещено употреблять в пищу, разводить, продавать, покупать, рекламировать, а также охотиться на них. По одной из версий, вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию, передался людям от летучих мышей.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter