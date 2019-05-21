Песков подтвердил рост зарплат в Кремле и правительстве

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, сотрудникам администрации президента и аппарата правительства просто вернули то, что срезали ранее

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сотрудники администрации президента России и аппарата правительства действительно стали получать больше денег, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Ранее источники РБК сообщали, что зарплаты чиновников увеличились в связи с прекращением действия указа об их снижении на 10%.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал Песков, подчеркнув, что чиновникам просто вернули то, что «срезали» в 2015 году, когда президент Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%. Впоследствии срок действия указов несколько раз пролонгировался, в последний раз он был продлен до 31 декабря 2018 года.

По словам Пескова, в 2015 году решение о сокращении зарплат принималось из-за дефицита бюджета, тогда как сейчас бюджет профицитный, что позволило вернуть зарплаты к прежнему состоянию.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что о реальном повышении зарплат госслужащих речи пока не идет, так как это должно быть «с общим уровнем зарплат». «Пока таких факторов нет, и пока об увеличении [зарплат] речь не идет», — сказал Песков.