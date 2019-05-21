Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

Кого еще касалась заморозка зарплат

В марте 2015 года Путин своим указом уменьшил зарплату (которая складывается из фиксированного месячного «вознаграждения» и ежемесячного и ежеквартального «поощрений») на 10% следующим должностным лицам: президенту, главе правительства, министру обороны, министру внутренних дел, главе МЧС, директорам ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, вице-премьерам правительства, федеральным министрам, секретарю Совета безопасности, председателю ЦИК и его заместителю, секретарю и постоянным членам ЦИК, президентским омбудсменам по правам человека и защите прав предпринимателей, гендиректору Судебного департамента при Верховном суде.

Кроме того, тем же указом на 10% были временно урезаны зарплаты депутатов и сенаторов, поскольку они по закону привязаны к зарплатам членов правительства, а также федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Это решение было вызвано «текущей экономической конъюнктурой» — трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций, пояснял тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Затем Путин ежегодно продлевал норму о 10-процентном сокращении зарплат высших чиновников, сотрудников администрации президента и аппарата правительства. Указа, который бы продлевал заморозку 10% заработка на 2019 год, не было. Но также не было и официальных сообщений о том, что зарплаты высшим чиновникам восстановлены в прежнем объеме. При этом в 2018 году федеральный бюджет впервые за семь лет был сведен с профицитом, который составил почти 2,75 трлн руб., или 2,7% ВВП.

Сенаторам также с 1 января 2019 года вернули «срезанные» 10% зарплаты, сообщил РБК источник в Совете Федерации. В пресс-службе Счетной палаты подтвердили, что сотрудникам аппарата ведомства вернули 10% денежного содержания. В 2019 году доходы у депутатов Госдумы выросли на 10%, говорил ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский. «Депутаты получают по 300 тыс. Сейчас будут получать по 330 тыс. Мы раньше заморозили 10%, чтобы как бы в пользу граждан. Теперь этот срок кончился. С 1 января 2019 года еще плюс 10%», — говорил Жириновский.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства, МЧС, ФСБ, Росгвардию, СВР, ФСО, Генпрокуратуру и СКР.

Сколько получают президент и премьер

По словам источника, близкого к Кремлю, президентский указ на 2019 год не продлевался, соответственно, 10% вернулись ко всем, кого касался указ 2015 года. В случае возвращения 10-процентной части зарплата Владимира Путина составит 741,5 тыс. руб.; зарплата Дмитрия Медведева — 593,2 тыс. руб., показывают расчеты РБК на основе информации системы «Гарант». Но это лишь «денежное вознаграждение» (оклады), размеры ежемесячных/ежеквартальных «денежных поощрений» не раскрываются.

В 2002 году денежное вознаграждение президента было установлено в размере 63 тыс. руб., главы правительства — 50,4 тыс. руб., а после этого повышалось десять раз — в общей сложности в 11,8 раза. В 2018 году зарплаты чиновников, включая высших, были проиндексированы (на 4%) впервые за четыре года.

Зарплаты силовых министров и руководителей спецслужб складываются из базового оклада 179,1 тыс. руб., ежемесячного поощрения на сумму 1 млн руб. и ежеквартального поощрения 179,1 тыс. руб. Таким образом, в месяц их зарплата составляет более 1,24 млн руб.

Власти не раскрывают индивидуальные зарплаты вице-премьеров, министров и других лиц, замещающих государственные должности, но в конце 2017 года Минфин случайно раскрыл зарплаты большинства министров за 2016 год (затем эти данные были убраны из открытого доступа). В своих ежегодных декларациях чиновники публикуют свои доходы, но не зарплаты.