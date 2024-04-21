В лесу подмосковного Пушкино обнаружили и изъяли военную радиостанцию

Военную радиостанцию обнаружил местный житель в лесу города Пушкино, после чего на место приехали силовики и изъяли ее, сообщают «РИА Новости» и Mash. Телеграм-канал отмечает, что ее могли использовать для координации работы БПЛА

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

В лесу подмосковного города Пушкино обнаружили, а затем изъяли военную радиостанцию и находившийся рядом с ней чемодан, сообщают «РИА Новости» и Mash со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, рацию и чемодан обнаружил местный житель вечером 21 апреля во время выгула собаки. Через 20 минут на указанное место приехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи. «Радиостанцию изъяли для исследований», — заявил источник, добавив, что чемодан в итоге оказался пустым.

Как отмечает Mash, станция в лесу могла координировать работу украинских дронов. На видео, опубликованном телеграм-каналом, видно, что рация была привязана у дереву, на самом приемнике русские буквы.

С начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Накануне Минобороны также отчиталось об уничтожении двух украинских малоразмерных воздушных шаров над Тульской и Московской областями.

В Кремле подчеркивают, что власти прилагают все усилия для защиты регионов от атак со стороны ВСУ, меры безопасности усилены в достаточной степени.