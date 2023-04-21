Рижский вокзал закроют до конца августа

РЖД: Рижский вокзал в Москве закроют для пассажиров с 24 апреля по 31 августа

С 24 апреля перестанут работать зал ожидания и кассы дальнего следования. Вокзал временно закрывают в связи со строительством транспортно-пересадочного узла «Рижская»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Рижский вокзал в Москве закроют для пассажиров с 24 апреля по 31 августа, сообщается в телеграм-канале РЖД.

«Не будут работать: зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт», — говорится в сообщении.

При этом детский центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс РЖД продолжат принимать посетителей.

В РЖД пообещали, что пассажиры «приостановки работы вокзала даже не заметят», так как еще с 1 марта пассажиропоток перенаправили на станцию МЦД-2 «Рижская».

О планах временно закрыть Рижский вокзал РЖД сообщали еще в феврале. Предполагалось, что вокзал закроют с 1 марта на время строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская».

ТПУ «Рижская» будет стоять на пересечении двух линий московского метро — Калужско-Рижской и Большой кольцевой, трех столичных диаметров — МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также различных маршрутов наземного транспорта.

Как отметили в РЖД, для запуска МЦД-4 сейчас ведется реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская. Там построят две платформы для пригородных поездов и новый турникетно-кассовый павильон.

Здания вокзала реконструкция не затронет. Он вновь откроется для пассажиров 1 сентября.