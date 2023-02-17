Платформы Рижского вокзала в Москве закроют на полгода
На время строительства транспортно-пересадочного узла «Рижская» платформы Рижского вокзала в Москве закроют на шесть месяцев, говорится в сообщении РЖД, поступившем в РБК.
Реконструкция платформ продлится с 1 марта по 31 августа. В РЖД уточнили, что пока речь не идет о полном закрытии вокзала.
«Вопрос о временном закрытии Рижского вокзала на период реконструкции пассажирской и путевой инфраструктуры обсуждается. О решении сообщим дополнительно», — уточнила пресс-служба компании.
Часть поездов на время реконструкции будет ходить по укороченным маршрутам до остановочных пунктов Стрешнево и Дмитровская Рижского направления.
Некоторые электрички, в частности отправляющиеся с Шаховской, Волоколамска, Румянцево, Новоиерусалимской, а также поезда «Ласточка» Москва — Муравьёво будут перенаправлены на Курский вокзал.
Реконструкци не затронет движение поездов по МЦД-2.
В РЖД призвали пассажиров заранее ознакомиться с изменением в расписании движения пригородных поездов.
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