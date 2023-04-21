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Очевидцы рассказали о взрыве в Белгороде

Очевидцы рассказали о взрыве в Белгороде в результате падения боеприпаса с самолета

Жители Белгорода рассказали РБК о взрыве, в результате которого на улице образовалась воронка, пострадали две женщины, а несколько квартир и автомобилей получили повреждения.

«Я живу на улице Губкина, это соседний квартал [от места взрыва], была дома на тот момент. Примерно в 22 часа услышала, как что-то пролетело, а потом — бах. Дом немного тряхануло. И потом увидела переписку нашего дома, никто не понимал, что это было», — сказала РБК Татьяна.

Белгородец Андрей Фирсов услышал взрыв, когда ехал на автомобиле. «Я повернул с улицы Губкина на проспект Ватутина, слышал звук, как будто истребитель пролетел над головой, и через семь-десять секунд глухой звук взрыва сзади, я еще до Славянской улицы даже не доехал. Не знаю, почему кто-то говорит, что было громко», — рассказал он РБК.

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Воронка радиусом 20 м образовалась после взрыва на пересечении улиц Губкина и Ватутина. Повреждения получили четыре квартиры в доме, расположенном на соседней улице Шаландина, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всем жителям предложили временно переселиться в гостиницу.

По предварительным данным, пострадали две женщины. Одну с черепно-мозговой травмой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Вторая — с ссадинами — от госпитализации отказалась.

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Телеграм-каналы Mash и Baza писали, что взрывной волной одну из машин забросило на крышу магазина «Пятерочка». По словам мэра Валентина Демидова, повреждения получили несколько автомобилей. Сотрудники дорожной и коммунальной служб начали очищать дорогу от мусора, образовавшегося после взрыва. «Сделаем все, чтобы завтра горожане добирались на работу, как обычно», — заверил Демидов.

В Минобороны заявили, что над Белгородом вечером 20 апреля с самолета Су-34 «произошел нештатный сход боеприпаса». Ведомство начало расследование.

Теги
Белгород взрыв очевидцы боеприпасы Минобороны Су-34 новости
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