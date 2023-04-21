Видеорепортаж РБК с места взрыва в Белгороде

В Белгороде вечером в спальном районе 20 апреля прогремел сильный взрыв. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, на месте образовалась «огромная воронка». В результате взрыва пострадали три человека, стекла в соседних домах были выбиты. Взрывом одну машину забросило на крышу стоящего рядом магазина.

Минобороны России позднее сообщило, что взрыв произошел из-за «нештатного схода боеприпаса» с пролетавшего над городом истребителя-бомбардировщика Су-34. В ведомстве уточнили, что проводят расследование инцидента. Как выглядит сейчас место взрыва — в видеорепортаже РБК.

Video