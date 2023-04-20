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Жители Белгорода сообщили о взрыве в городе
Жители Белгорода сообщили о взрыве в городе и о большой воронке на улице
В Белгороде на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина образовалась огромная воронка, фото опубликовали местные телеграм-каналы.
Baza пишет, что в городе произошел взрыв, в результате которого повреждены часть дома по улице Шаландина и несколько автомобилей. По данным телеграм-канала, в одной из квартир здания обнаружены осколки снаряда, жильцов эвакуировали.
Mash сообщает, что жители Белгорода слышали громкий свист перед «падением неизвестного объекта». В телеграм-канале и сообществе «Белгород Новости» пишут, что ударной волной на крышу магазина «Пятерочка» закинуло машину.