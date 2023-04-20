Губернатор сообщил об огромной воронке после взрыва в Белгороде

Воронка радиусом 20 м образовалась на перекрестке одной из центральных улиц города. Из-за взрыва повреждены стекла в соседнем многоквартирном доме и несколько автомобилей. Кроме того, упали столбы ЛЭП

В Белгороде произошел взрыв, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров», — сообщил он.

По его словам, выбило стекла в соседнем многоквартирном доме, а взрывной волной «повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередач». На место выехали мэр города, начальник управления региональной безопасности и оперативные и аварийные службы.

По данным местных телеграм-каналов, яма образовалась на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. Baza пишет, что в городе произошел взрыв, в результате которого поврежденными оказались часть дома по улице Шаландина и несколько автомобилей. В одной из квартир нашли осколки снаряда, жильцов эвакуировали, сообщает канал.

По информации Mash, жители Белгорода рассказывали, что слышали свист перед взрывом. В телеграм-канале и сообществе «Белгород Новости» пишут, что ударной волной на крышу магазина «Пятерочка» забросило машину.

В конце марта взрыв произошел в Киреевске Тульской области из-за падения беспилотника, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и экстренных службах. По данным ТАСС, в городе упал украинский дрон Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. Телеграм-каналы SHOT и Baza писали, что образовалась огромная воронка, в домах выбило стекла. При взрыве пострадали три человека, сказали РБК в местном минздраве.