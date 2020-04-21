Лукашенко пригрозил из Бобруйска попрятавшимся в Москве Telegram-каналам

«Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем», — предупредил Лукашенко ведущих Telegram-каналов, которые, по мнению белорусского президента, клевещут на него, и посоветовал доверять тем, кто отвечает за свои слова

Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Власти Белоруссии не врут населению страны даже в условиях пандемии COVID-19, хотя многие пытаются найти, «за что бы укусить [Александра] Лукашенко», выбравшего свой путь борьбы с болезнью. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Бобруйск.

«Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения. Я предупреждал и предупреждаю органы власти, госслужащих, что у нас сторонников в мире, даже сочувствующих, нет», — сказал Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президента), отметив, что некоторые оппозиционеры в желтой прессе и отдельных «бандитских Telegram-каналах» обвиняют его в попытках переложить ответственность на других.

Президент Белоруссии посоветовал доверять информации людей, которые отвечают за свои слова.

«Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают (болтают. — РБК) в сторону Беларуси, — за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем», — предупредил Лукашенко.

По словам президента, чтобы развеять сомнения в достоверности выдаваемой государственными СМИ информации, в страну были специально приглашены представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые подтвердили, что «власть не врет».