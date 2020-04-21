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Лукашенко пригрозил из Бобруйска попрятавшимся в Москве Telegram-каналам

«Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем», — предупредил Лукашенко ведущих Telegram-каналов, которые, по мнению белорусского президента, клевещут на него, и посоветовал доверять тем, кто отвечает за свои слова
Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Власти Белоруссии не врут населению страны даже в условиях пандемии COVID-19, хотя многие пытаются найти, «за что бы укусить [Александра] Лукашенко», выбравшего свой путь борьбы с болезнью. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии в ходе рабочей поездки в Бобруйск.

«Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения. Я предупреждал и предупреждаю органы власти, госслужащих, что у нас сторонников в мире, даже сочувствующих, нет», — сказал Лукашенко (цитата по сообщению пресс-службы президента), отметив, что некоторые оппозиционеры в желтой прессе и отдельных «бандитских Telegram-каналах» обвиняют его в попытках переложить ответственность на других.

Президент Белоруссии посоветовал доверять информации людей, которые отвечают за свои слова.

«Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда плявузгают (болтают. — РБК) в сторону Беларуси, — за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем», — предупредил Лукашенко.

По словам президента, чтобы развеять сомнения в достоверности выдаваемой государственными СМИ информации, в страну были специально приглашены представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые подтвердили, что «власть не врет».

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Лукашенко выразил уверенность, что в течение ближайшего месяца экономики России и стран Европы вернутся к работе, так как уже понимают, «куда вскочили». В Белоруссии президент не считает необходимым отменять даже массовые мероприятия, в том числе проведение намеченного на 25 апреля республиканского субботника, и сам планирует принять в нем участие.

«Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся», — подчеркнул Лукашенко.

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По данным Минздрава Белоруссии, к 20 апреля в стране было выявлено 6264 случая заражения COVID-19 (+457 за последние сутки), выздоровели 514 человек. 51 пациент умер, однако, по утверждению Лукашенко, все они стали жертвами сопутствующих болезней.

«Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России, как будто больше не о чем говорить, все стали великие: вот, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду», — пояснил президент.

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Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Telegram-каналы
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