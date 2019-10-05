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Юристы оценили возможные поправки в ПДД для гироскутеров и самокатов

Автоюристы в разговоре с РБК заявили о необходимости новых поправок в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются электросамокатов и гироскутеров, но отметили, что нужно проработать вопрос их реализации.

«Эта инициатива давно напрашивается, поскольку широко используются данные транспортные средства, а законодательно никоим образом в ПДД они не регулируются. Поэтому я считаю, что это разумно. Вопрос только в том, как это будет реализовано», — отметил автоюрист, адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Константин Мальков.

Он отметил, что необходимо проработать все нюансы новых правил. «Например, надо понимать, что это транспортные средства, которые могут развивать скорость до 80 км/ч [при этом планируется ограничить скорость их передвижения 20 км/ч]. Не каждый мопед, который имеет определение в ПДД может развивать такую скорость. Также [непонятно] как будет регулироваться эта отдельная полоса», — добавил Мальков.

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По мнению ведущего юриста компании «Магистраль» Ильи Москвитина, необходимо сделать больше разрешающих полос для электроскутеров и гироскутеров, как это делается в Европе. «На данный момент город не может за один день сделать у нас велодорожек на всю Москву. Пока нужно убрать их с проезжей части. Некоторые самокаты разгоняются до 80 км\ч, двигаются со скоростью потока. Здесь могут пострадать люди, которые управляют самокатами, и они могут спровоцировать ДТП», — сказал автоюрист.

Москвитин отметил необходимость ограничения скоростного режима и введения санкций за его нарушение. «Нужно делать уже поправки и внедрение в закон, либо лишать прав, которые у водителя уже есть, либо какие-то накладывать ограничения», — считает Москвитин. По его мнению, необходимо также обязать водителей электроскутеров и гироскутеров ездить в экипировке.

Ранее Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в эфире «Коммерсантъ-FM» заявил, что Министерство транспорта и Госавтоинспекцией разрабатывают изменения ПДД, которые подразумевают появление термина «средства индивидуальной мобильности». По его словам это термин будет включать в себя электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, а также сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. Их владельцев планируют обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не выше 20 км/ч. Митрошин отметил.что проект находится в стадии обсуждения, и окончательная позиция по нему еще не достигнута.

Теги: автоюристы, правила ПДД, новости РБК
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