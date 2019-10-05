Юристы оценили возможные поправки в ПДД для гироскутеров и самокатов

Автоюристы в разговоре с РБК заявили о необходимости новых поправок в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются электросамокатов и гироскутеров, но отметили, что нужно проработать вопрос их реализации.

«Эта инициатива давно напрашивается, поскольку широко используются данные транспортные средства, а законодательно никоим образом в ПДД они не регулируются. Поэтому я считаю, что это разумно. Вопрос только в том, как это будет реализовано», — отметил автоюрист, адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Константин Мальков.

Он отметил, что необходимо проработать все нюансы новых правил. «Например, надо понимать, что это транспортные средства, которые могут развивать скорость до 80 км/ч [при этом планируется ограничить скорость их передвижения 20 км/ч]. Не каждый мопед, который имеет определение в ПДД может развивать такую скорость. Также [непонятно] как будет регулироваться эта отдельная полоса», — добавил Мальков.

По мнению ведущего юриста компании «Магистраль» Ильи Москвитина, необходимо сделать больше разрешающих полос для электроскутеров и гироскутеров, как это делается в Европе. «На данный момент город не может за один день сделать у нас велодорожек на всю Москву. Пока нужно убрать их с проезжей части. Некоторые самокаты разгоняются до 80 км\ч, двигаются со скоростью потока. Здесь могут пострадать люди, которые управляют самокатами, и они могут спровоцировать ДТП», — сказал автоюрист.