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СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
В ПДД планируют внести термин «средства индивидуальной мобильности», под который попадут, в частности, электросамокаты и гироскутеры. Их владельцев обяжут ездить по велодорожкам и тротуарам, ограничив скорость передвижения
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Разрабатываемые Министерством транспорта и Госавтоинспекцией изменения в Правила дорожного движения (ПДД) подразумевают появление термина «средства индивидуальной мобильности». Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

По его словам, к этому термину, помимо вышеуказанных транспортных средств, также будут относиться сегвеи, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. Их владельцев обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. Митрошин отметил, что при отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам можно будет выезжать на проезжую часть, однако они будут обязаны ехать в правом ряду (если одна полоса, то как можно правее).

Митрошин добавил, что этот проект поправок по-прежнему находится на стадии обсуждения и «рабочего согласования», а окончательная позиция по этому вопросу пока не достигнута.

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Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев поддержал эту инициативу. При этом он отметил, что используемые в ПДД определения для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств взяты из технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, но термина «средства индивидуальной мобильности» там нет. «Скорее всего, придется сначала поправки вносить в техрегламент», — сказал он, добавив, что пока остается неясным, кто будет контролировать скорость движения на тротуарах.

О том, что Минтранс подготовил проект изменений в ПДД с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта, стало известно в августе. По этому вопросу к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову обратился депутат ЛДПР Ярослав Нилов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ГИБДД, ПДД
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