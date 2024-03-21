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В Луганске пять полицейских пострадали при взрыве во время задержания

При задержании в Луганске мужчина подорвал бомбу, пять полицейских пострадали
При задержании в Луганске мужчина подорвал взрывное устройство, пять полицейских получили осколочные ранения и контузии, сообщает СК. Сам подрывник погиб, его личность устанавливается

В Луганске пять полицейских пострадали при взрыве во время задержания
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Пятеро полицейских получили ранения в Луганске при попытке задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении: мужчина подорвал взрывное устройство. Об этом сообщает Следственное управление СК по ЛНР

«В вечернее время 20 марта текущего года сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. На светофоре, расположенном в кв. Ольховский города Луганска, они извлекли мужчину из такси, на котором он передвигался, в этот момент злоумышленник привел в действие взрывное устройство», — говорится в сообщении.

В результате пятеро полицейских получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого устанавливается, погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Луганская народная республика, Донецкая народная республика, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России по результатам референдума осенью 2022 года. Украина и страны Запада итоги голосования не признают.

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В начале марта в Татарстане задержали 64-летнего жителя Хабаровска, у которого в автомобиле после проверки сотрудниками ДПС был обнаружен взрывчатый заряд, спрятанный в цилиндре. Всего в ходе досмотра автомобиля в салоне было найдено 16 аналогичных цилиндров общей массой взрывчатого вещества около 9 кг. Мужчину арестовали, против него возбудили дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

«Коммерсантъ» писал, что найденная взрывчатка предназначались для подрыва моста через Амур на Транссибирской магистрали. Организатором теракта, по мнению правоохранителей, является жена задержанного — бывший председатель украинского землячества в Хабаровске.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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