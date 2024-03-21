Ученые открыли пользу экономической рецессии для здоровья

Несмотря на инфляцию и рост безработицы, рецессия в экономике имеет как минимум один «неожиданный плюс» — увеличение продолжительности жизни, выяснили ученые из США. Главной причиной этого они назвали снижение загрязнения среды

Фото: Naomi Baker / Getty Images

Группа исследователей под руководством известного экономиста, профессора экономики Массачусетского технологического института (MIT) Эми Финкельштейн обнаружили «неожиданный плюс» у рецессии, которым оказалось увеличение средней продолжительности жизни. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование под названием «Жизни против средств к существованию».

Рецессия — это некритический спад производства или замедление темпов экономического роста в течение нескольких кварталов подряд. Обычно этот процесс сопровождается ростом инфляции и безработицы, падением реальных доходов, продаж и промышленного производства.

Однако команда ученых под руководством Финкельштейн выяснила, что во время рецессии 2007–2009 годов уровень смертности среди американцев с поправкой на возраст снижался на 0,5% на каждый скачок уровня безработицы на один процентный пункт (п.п.). Проще говоря: чем выше был уровень безработицы, тем дольше жили люди, особенно пожилые и те, кто не имел высшего образования.

Ученые отметили, что снижение смертности «проявляется немедленно и сохраняется в течение минимум десяти лет». Они подсчитали, что последствия рецессии 2007–2009 годов были настолько значительными, что 4% всех 55-летних американцев прожили на год больше.

Среди причин подобных тенденций ученые исключили несколько очевидных — например, когда уволенные работники использовали свое свободное время, чтобы больше заниматься спортом, а также сокращали употребление алкоголя и меньше курили из-за недостатка денег. Также была исключена версия с инфекционными заболеваниями — якобы люди меньше заражались ими, поскольку реже ходили на работу и посещали публичные места.

Главной причиной снижения смертности, по версии исследователей, стал уровень загрязнения окружающей среды. Ученые обнаружили, что в округах, которые испытали наибольшее сокращение числа рабочих мест во время рецессии, также наблюдалось самое сильное снижение загрязнения воздуха, измеряемого уровнем мелких твердых частиц PM2.5. Причинами стало то, что люди начали меньше ездить на работу, а заводы и иные производства резко снизили активность.

Ученые отметили, что люди с низкооплачиваемой работой, как правило, живут в районах с большим количеством экологических токсинов, поэтому резкое улучшение состояния воздуха приводит к росту средней продолжительности жизни среди таких людей. Более чистый воздух снизил смертность от болезней сердца и количество самоубийств, что объясняется психическим воздействием PM2.5.

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«Экономика, работающая во всю мощь, создает больше рабочих мест, но порождает всевозможные невидимые, но вредные побочные эффекты», — говорится в исследовании.

Ученые заключают, что исследование порождает два очень сложных вопроса: «Вы бы предпочли богатство, которое убивает вас, или бедность, которая сохраняет вам жизнь?» Именно эта дилемма породила так называемое движение за замедление экономического роста, пишет Business Insider

Как отмечает издание, новая статья, как и другие исследования рецессий, служит напоминанием о том, что экономический рост не должен быть единственным показателем коллективного благополучия. «Экономика, работающая на всех порах, создает больше рабочих мест, но также порождает всевозможные невидимые, но вредные побочные эффекты», — пишет сотрудник Business Insider Аки Ито.

Он полагает, что фактическое сокращение экономики, как предлагают некоторые сторонники снижения роста, — плодотворная идея. Однако снижение темпов роста неизбежно приведет к росту безработицы, и «это не тот компромисс, на который мы должны быть готовы пойти».

«Движение за сокращение роста ставит нас перед ложным выбором. Решение проблемы плохого роста — это не уменьшение роста. Это лучший рост. Я уверен, что благодаря более строгому регулированию и более разумным инновациям мы сможем найти способы создать рабочие места, не разрушая окружающую среду и не сокращая нашу жизнь», — надеется Ито.