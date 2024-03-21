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Главную математическую награду дали за исследование хаотичности Вселенной

Премию Абеля вручили ученому из Франции за исследование хаотичности Вселенной
72-летний физик получил математический аналог Нобелевской премии за изучение случайных процессов и определение уровня предсказуемости хаотичных явлений. Ученые признали, что его работы изменили теорию вероятностей и статистику
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Французский математик Мишель Талагранд получил стал лауреатом Абелевской премии за достижения в понимании случайности во Вселенной. Об этом объявил комитет премии на сайте. Ему 72 года.

«Талагранд — исключительно плодовитый математик, чья работа изменила теорию вероятностей, функциональный анализ и статистику. Его исследования характеризуются желанием понять интересные проблемы на их самом фундаментальном уровне, попутно создавая новые математические теории», — сказано в сообщении.

Физик получит 7,5 млн норвежских кран (около $700 тыс.).

Абелевская премия была названа в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Ее учредило правительство королевства в 2002 году. Премия присуждается выдающимся математикам современности и считается аналогом Нобелевской премии в математической среде.

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Комитет Абелевской премии назвал несколько направлений работы Талагранда. В первую очередь, это изучение случайных процессов: температуры, уровня воды в реке, высоты океанских волн, веса младенцев, взлетов и падения акций на бирже, эти работы нашли применение в математической физике и статистике. К примеру, строящий дом у реки желает понять, какова вероятность наводнения. «Вы относитесь к уровню воды как к случайному процессу, он развивается с течением времени, и вы хотите найти максимум, который уровень может достичь за 25 лет», — сказал глава комитета Хельге Холден.

Во-вторых, Талагранд доказал, что случайные процессы обладают определенной степень предсказуемости. Например, речь идет о подбрасывании монеты, при которой вероятность выпадения орла или решки составляет по 50%. Если подкинуть монету дважды, ожидается, что орел выпадет один раз, но в половине случаев результат будет иным — он выпадет оба раза, либо не выпадет вовсе.

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Однако если подбросить монету тысячу раз, результат будет ближе к ожидаемому. Это относится и к более сложным проблемам, таким как количество контейнеров, необходимых для хранения разных объектов, либо оптимальный путь, который может выбрать торговец, чтобы добраться до разных городов.

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Математические способности у Талагранда развились в 15 лет, когда он провел месяц в больнице. Спустя десять лет он ослеп на правый глаз после отслоения сетчатки из-за генетического заболевания, впоследствии, то же произошло и с левым глазом. Его отец, преподававший математику в колледже, обучал, пока глаза были завязаны. «Вот так я познал силу абстракции», — рассказывал Талагранд.

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