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Общество ,  
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Врачи призвали охлаждать кремы от прыщей, чтобы избежать рака

В США Общество борьбы с акне призвало охлаждать кремы для избегания рака
Американские ученые нашли повышенное содержание канцерогена в кремах и лосьонах от прыщей, если оставить их в теплой ванной комнате. Дерматологи посоветовали охлаждать препараты
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Хранение кремов, гелей и моющих средств с перекисью бензоила при пониженных температурах может минимизировать риск воздействия этого вещества, вызывающего рак. Об этом заявило Американское общество борьбы с акне и розацеа на своем сайте.

«Перекись бензоила была очень важной частью лечения многих пациентов с прыщами, а также некоторыми другими кожными заболеваниями», — сказано в сообщении.

Рекомендация последовала за публикацией нью-йоркской лабораторией Valisure результатов своего исследования популярных брендов кремов против прыщей: Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique, Walgreens и других торговых марок. Они содержат активный ингредиент перекись бензоила (бензоилпероксид).

Ученые протестировали 66 кремов, лосьонов, гелей, средств для умывания и других продуктов с перекисью бензоила и обнаружили во многих превышение допустимого уровня этого элемента, причем особенно концентрация росла при тестировании в высоких температурах. Таким образом исследователи воспроизвели ситуацию, когда действующее вещество постепенно разлагается при долгом хранении препарата в теплом месте, например при хранении в аптечке в ванной комнате.

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Фото:Photo Courtesy of the American Cancer Society / Getty Images

К примеру, в креме Proactiv вместо разрешенных 2 нашли 1761 часть бензола на миллион, от Target — 1598 частей на миллион, от Clearasil после воздействия высоких температур концентрация вкещества выросла до 308 частей на миллион.

Агентство по охране окружающей среды США считает, что регулярное вдыхание бензола в концентрации 0,4 части на миллиард в течение жизни может теоретически привести к одному дополнительному случаю рака на 100 тыс. человек. В Европейском регионе ВОЗ в 2020 году фиксировалось в среднем 454 случая рака на 100 тыс. человек.

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Valisure попросила отозвать из продажи крема, в которых нашла повышенную концентрацию канцерогена.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США прежде ставило под сомнения методы тестирования этой лаборатории. Как указывал регулятор, исследователям стоит применять те же дорогостоящие методы тестирования, что и сами производители препаратов. Valisure отмечала, в свою очередь, что ее методы соответствуют стандартам Международной организации по стандартизации.

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онкология рак США этилбензол
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