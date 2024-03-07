В популярных средствах против прыщей нашли канцероген

Bloomberg: ученые нашли канцероген в Clearasil и других средствах от прыщей

Ученые из США обнаружили превышение допустимой концентрации бензола в средствах для умывания и кремах от прыщей. Производители настаивают, что опасности они не представляют, а FDA критиковало методы исследователей этой лаборатории

Фото: Dan Kitwood / Getty Images / Cancer Research UK

В популярных средствах против прыщей обнаружен повышенный уровень бензола — канцерогенного вещества, сказано в жалобе независимой нью-йоркской лаборатории Valisure в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США (.pdf), обратил внимание Bloomberg.

Речь идет о кремах, которые содержат активный ингредиент перекись бензоила (бензоилпероксид), это продукты Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique, Walgreens и других брендов.

Бензол — естественный компонент сырой нефти, бензина и табачного дыма, в больших количествах он способен провоцировать появление лейкемии. Бензоилпероксид — органическое вещество, которое чаще всего используется как действующее вещество в препаратах для лечения акне. По данным Международной организации труда — не классифицируется, как канцероген для человека

Ученые протестировали 66 кремов, лосьонов, гелей, средств для умывания и других продуктов с перекисью бензоила, которые доступны для продажи как по рецепту, так и без него в крупных торговых сетях. Американский регулятор допускает содержание бензола в объеме до 2 частей на миллион, однако исследователи обнаружили, что порой его количество значительно превышено. Концентрация бензола росла при тестировании при высоких температурах— так исследователи пытались воспроизвести ситуацию, когда действующее вещество постепенно разлагается при долгом хранении препарата в теплом месте, например — при хранении в аптечке в ванной комнате. Президент Valisure Дэвид Лайт пояснил, что это результат давно известной химическсой реакции - термического распада пероксида бензоила с образованием бензола.

Так, в креме Proactiv вместо разрешенных 2 нашли 1761 частей бензола на миллион, от Target — 1598 частей на миллион, от Clearasil после воздействия высоких температур концентрация повысилась до 308 частей на миллион. Ученые попросили регулятор отозвать из продажи средства против акне, в которых выявили повышенное содержание бензола, из продажи.

Агентство по охране окружающей среды США считает, что регулярное вдыхание бензола в концентрации 0,4 частей на миллиард в течение жизни может теоретически привести к одному дополнительному случаю раку на 100 тыс. человек. В Европейском регионе ВОЗ в 2020-м году фиксировалось в среднем 454 случая рака на 100 тыс. человек.

Производитель Clearasil, компания Reckitt, заверила, что вся её продукция безопасна для использования, но не ответила на вопрос Bloomberg, проверяла ли она свой крем от прыщей на содержание бензола. Представители других производителей не ответили агентству. Акции Reckitt после публикации выводов ученых упали на 2%, Unilever — на 0,4% в Лондоне, Taro упали на 3,4%.

За последние три года превышение допустимых концентраций бензола нашли в нескольких популярных косметических продуктах, после чего Johnson&Johnson, Unilever, Procter&Gamble и другие компании отозвали свою продукцию.

Valisure и прежде публиковала исследования лекарств. В частности, они касались средства от изжоги Zantac — исследователи выяснили, что активный ингредиент препарата, ранитидин, может образовывать вероятный канцероген под названием NDMA. Спустя несколько месяцев регулятор снял препарат с продажи. В 2021 году Valisure нашла превышении концентрации бензола в дезинфицирующих средства для рук.

FDA ранее ставило под сомнение методы тестирования лаборатории Valisure. Регулятор отмечал, что ученым следует использовать те же дорогостоящие методы тестирования, что и производители лекарств. Valisure не согласна с комментариями FDA и подчеркивает соответствие стандартам Международной организации по стандартизации, которая устанавливает руководящие принципы тестирования для всех видов продукции, включая лекарства.