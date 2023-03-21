В США резко выросло число случаев заражения смертельно опасным грибком

В США в 2021 году число случаев заражения грибком Candida auris выросло на 95%

Candida auris — смертельная и устойчивая ко многим лекарствам грибковая инфекция, которая распространяется среди людей с ослабленным иммунитетом. В 2021 году ей заразились 3270 человек в США, рост заболеваемости составил 95%

Дрожжевые грибы Candida auris (Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press)

За последние годы в США выросло количество случаев заражения инфекцией Candida auris, причем наиболее резкий рост — на 95% — зафиксировали в 2021 году. Это следует из результатов исследования, проводившегося с 2019 по 2021 год Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Данные исследования опубликованы в научном журнале Annals of Internal Medicine.

Candida auris — смертельная и устойчивая ко многим лекарствам грибковая инфекция, которая распространяется среди людей с ослабленным иммунитетом.

Согласно результатам исследования, к 31 декабря 2021 года в США было зарегистрировано 3270 случаев заражения инфекцией, было сделано более 7 тыс. тестов на Candida auris. Количество случаев заболевания выросло на 95% в 2021 году, утверждают ученые. В то же время на сайте CDC говорится, что в 2020 году в стране было зарегистрировано всего 757 случаев заражения.

Число тестов на эту инфекцию в 2021 году увеличилось более чем на 200%. Всего в период с 2019 по 2021 год случаи заболевания Candida auris выявили в 17 штатах.

В исследовании не приводятся данные за 2022 год. На сайте CDC, отслеживающем распространение грибка, сообщается, что в прошлом году было зарегистрировано 2377 случаев.

Candida auris распространяется через прямой контакт с физиологическими жидкостями инфицированного, а также при контакте с загрязненными поверхностями. Наибольшая вероятность заразиться есть у людей пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями (рак или диабет). Среди симптомов — повышение температуры до 38 градусов и выше, озноб, который не проходит после лечения.

Риск летального исхода после заражения грибком есть, указано на сайте CDC. Около 30–60% людей с инфекциями, вызванными Candida auris, умерли, однако у многих из них были и другие серьезные заболевания.

Первый случай заражения Candida auris выявили в Японии в 2009 году, но позже ученые выяснили, что первые свидетельства существования инфекции можно было обнаружить еще в 1996 году в Южной Корее. В 2016-м инфекция появилась в США, в Нью-Йорке и Иллинойсе, что вызвало вспышки заболевания, например, в домах престарелых. Через несколько лет инфекцию нашли в России и Бразилии.