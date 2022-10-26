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ВОЗ назвала представляющие наибольшую угрозу для людей грибки

ВОЗ составила список из 19 грибков, которые представляют самую большую угрозу для людей
Всемирная организация обратила внимание на все большую устойчивость грибков к лечению и их серьезную угрозу для общественного здоровья. К наиболее опасным патогенам организация отнесла криптококк и плесень
Фото: aspergillus.org.uk
Фото: aspergillus.org.uk

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые составила список грибков, которые «представляют наибольшую угрозу для здоровья населения». Перечень опубликован на ее сайте.

В список попали 19 видов грибков, они разделены на три категории — критический, высокий и средней приоритет.

В первую категорию попали:

  • Cryptococcus Neoformans, возбудитель криптококкоза, в том числе его церебральной формы;
  • Candida auris — возбудитель кандидоза, устойчив к большинству противогрибковых препаратов;
  • Aspergillus fumigatus — плесень, которая может вызвать легочное заболевание аспергиллез, в том числе опасный для жизни инвазивный;
  • Candida albicans, может присутствовать в организме здорового человека, но у пациентов с иммунодефицитом вызывает инфекции, в том числе инвазивный кандидоз с высокой летальностью.

ВОЗ разделила грибки на три категории, руководствуясь критериями уровня летальности патогена, числа новых случаев заражения каждый год, степени распространенности в мире, срока госпитализации при заражении, числа пациентов с долгосрочными последствиями и другими.

К категории высокого приоритета ученые отнесли Nakaseomyces glabrata (Candida glabrata), Histoplasma spp., Mucorales, Fusarium spp., Candida tropicalis и Candida parapsilosis.

Как указала организация, грибковые патогены представляют серьезную угрозу для общественного здоровья, так как становятся все более распространенными и устойчивыми к лечению.

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«Возникая из тени устойчивости к противомикробным препаратам в пандемию, грибковые инфекции растут и становятся все более устойчивыми к лечению, что становится проблемой общественного здравоохранения во всем мире», — заявила помощник директора ВОЗ в сфере устойчивости к антимикробным препаратам Ханан Балхи.

В прошлом году заражения грибковыми инфекциями фиксировали у переболевших COVID-19. Так, в Индии обнаружили случаи заражения пациентов черным (распространяется спорами Mucorales) и зеленым грибками (род Aspergillus).

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