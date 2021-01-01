Бразилия сообщила о первом заражении опасным грибком

На территории Бразилии впервые зафиксировали случай заражения человека грибком Candida auris, который устойчив к препаратам и может приводить к смерти. Об этом сообщает бразильский санитарный регулятор Anvisa.

По информации Anvisa, впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии. Некоторые его штаммы являются устойчивыми ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, а обнаружить этот грибок можно только с помощью специальных лабораторных методов.

Бразильский регулятор рекомендовал всем службам здравоохранения усилить лабораторный надзор за грибком.

Ранее в Индии более 300 человек были госпитализированы с симптомами неизвестного заболевания, один из них скончался. У пациентов наблюдались головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у них оказались отрицательными. Позже местные СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что причиной этого могло стать отравление хлорорганическими веществами.