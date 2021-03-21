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Пандемия коронавируса ,  
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Черногория разрешила въезд в страну привитым от COVID-19 россиянам

Въезжать могут все, привитые одобренными в стране вакцинами, в том числе и «Спутником V». Границы открыты для тех, у кого есть антитела или отрицательные тесты. Черногория допускает возобновление прямых рейсов из России в июне
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Власти Черногории открыли границы для туристов из России, у которых есть иммунитет от коронавируса, в том числе и за счет вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом в интервью «РИА Новости» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», — сообщила Джурович.

Она уточнила, что сертификат о вакцинации должен быть выдан туристу не менее чем за неделю до прибытия в Черногорию. Въезд в страну для россиян также возможен при наличии антител к COVID-19 или при отрицательном ПЦР-тесте.

В Черногории началась вакцинация «Спутником V»
Общество

«Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну», — пояснила госсекретарь.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Черногории.

С марта прошлого года прямое авиасообщение между странами приостановлено из-за пандемии — туристы из России прибывают через Стамбул или Белград.

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Джурович отметила, что власти планируют к лету привить до 75% населения Черногории. Она не исключила, что после этого прямые рейсы из России возобновятся, переговоры об этом сейчас ведутся властями.

Черногория разрешила импорт российской вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Alexis Lloret / Getty Images

В ноябре прошлого года российское консульство в Черногории временно приостановило работу в связи с новой вспышкой заболеваемости.

В конце февраля в стране началась вакцинация российским препаратом «Спутник V». За две недели до этого местный регулятор Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории дал разрешение на закупку российской вакцины.

По официальной статистике, в Черногории заболели коронавирусной инфекцией почти 90 тыс. человек. Джурович заявляла, что в реальности эта цифра может быть вдвое больше.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Евгения Лебедева
Черногория Россия коронавирус туризм Спутник V
Материалы по теме
В Черногории началась вакцинация «Спутником V»
Общество
Черногория разрешила импорт российской вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
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