Черногория разрешила въезд в страну привитым от COVID-19 россиянам
Власти Черногории открыли границы для туристов из России, у которых есть иммунитет от коронавируса, в том числе и за счет вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом в интервью «РИА Новости» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.
«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», — сообщила Джурович.
Она уточнила, что сертификат о вакцинации должен быть выдан туристу не менее чем за неделю до прибытия в Черногорию. Въезд в страну для россиян также возможен при наличии антител к COVID-19 или при отрицательном ПЦР-тесте.
«Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну», — пояснила госсекретарь.