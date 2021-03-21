Черногория разрешила въезд в страну привитым от COVID-19 россиянам

Въезжать могут все, привитые одобренными в стране вакцинами, в том числе и «Спутником V». Границы открыты для тех, у кого есть антитела или отрицательные тесты. Черногория допускает возобновление прямых рейсов из России в июне

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Власти Черногории открыли границы для туристов из России, у которых есть иммунитет от коронавируса, в том числе и за счет вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом в интервью «РИА Новости» заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», — сообщила Джурович.

Она уточнила, что сертификат о вакцинации должен быть выдан туристу не менее чем за неделю до прибытия в Черногорию. Въезд в страну для россиян также возможен при наличии антител к COVID-19 или при отрицательном ПЦР-тесте.

«Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну», — пояснила госсекретарь.