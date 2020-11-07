Консульство России в Черногории приостановит оказание услуг из-за COVID

Консульство России в Черногории с 9 ноября приостановит оказание услуг из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

«В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории <...> приостанавливается с 9 ноября предоставление консульских услуг», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты уточнили, что услуги не предоставят россиянам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи.

Предоставление консульских услуг будет возобновлено предварительно 22 ноября — в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории, добавили в диппредставительстве.