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Консульство России в Черногории приостановит оказание услуг из-за COVID

Консульство России в Черногории с 9 ноября приостановит оказание услуг из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

«В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 года санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории <...> приостанавливается с 9 ноября предоставление консульских услуг», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты уточнили, что услуги не предоставят россиянам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи.

Предоставление консульских услуг будет возобновлено предварительно 22 ноября — в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории, добавили в диппредставительстве.

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Фото:Martin Siepmann / imageBROKER.com / Global Look Press

В начале августа власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну без каких-либо дополнительных условий. Это решение было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории.

По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 22 тыс. случаев заболевания. За последние сутки в Черногории было выявлено 546 новых случая.
 

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