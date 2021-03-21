Общество , 21 мар, 11:06
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В России выявили более 9 тыс. случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России зафиксировали 9 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в стране выросло до 4 456 869.
За сутки в стране умер 371 человек с COVID-19, общее число летальных исходов, по данным оперштаба, достигло 95 030.
В пятерку регионов по числу новых случаев заражения входят:
- Москва — 1511 зараженных
- Санкт-Петербург — 881
- Московская область — 648
- Нижегородская область — 346
- Ростовская область — 243
Материал дополняется.