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В Венесуэле из-за теракта вышла из строя газовая инфраструктура PDVSA

Фото: @Anime_Great / Twitter
Фото: @Anime_Great / Twitter

В Венесуэле на газопроводе государственной нефтегазовой компании PDVSA произошел теракт. Об этом в Twitter сообщил офис премьер-министра и министра нефти страны Тарека Эль-Аиссами.

Инцидент произошел в субботу около 16:35 (23:35 мск 20 марта) на участке газопровода в городе Эль-Терехо на севере штата Монагас, где расположен операционный центр и газозаправочный завод высокого давления. В результате из строя вышла региональная газовая инфраструктура крупнейшей в стране нефтегазовой компании.

Как сообщает телеканал Telesur, очевидцы слышали два взрыва. В район происшествия были направлены силы службы безопасности, которые эвакуировали людей, проживающих рядом с пострадавшим участком трубы. Кроме того, на место теракта прибыли сотрудники PDVSA для устранения последствий аварии и восстано

По словам Эль-Аиссами, президент Венесуэлы Николас Мадуро осведомлен об инциденте. Вице-премьер отметил, что информации о погибших или пострадавших в результате теракта пока что не поступало.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
PDVSA Венесуэла теракт газопровод
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