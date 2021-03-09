В США заявили о неработоспособности санкций против Венесуэлы

США пока не собираются снимать санкции против Венесуэлы, хотя эти меры не сработали, как планировалось. Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации высокого ранга, передает Associated Press.

«США не торопятся снять санкции, но надо признать, что односторонние санкции на протяжении четырех лет не преуспели в том, чтобы изменить электоральный результат в стране», — заявил чиновник.

По его словам, власти Венесуэлы «приспособились» к санкциям против государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA, поэтому теперь Вашингтон со своими союзниками должен разрабатывать новые стратегии.

Помимо этого, представитель администрации рассказал, что Министерство внутренней безопасности США решило предоставить статус временно защищенных лиц венесуэльцам, которые уже находятся в Соединенных Штатах. Это позволит примерно 320 тыс. человек законно проживать и работать в США на протяжении полутора лет.