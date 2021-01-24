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Президент Венесуэлы сообщил о теракте на газопроводе

В Венесуэле произошла террористическая атака на газопровод государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA). Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в ходе своего выступления.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на восточный газопровод, которая вызвала огромный пожар, в настоящее время он контролируется рабочими Petróleos de Venezuela», — сказал Мадуро.

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По словам главы государства, погибших или раненых в результате происшествия нет. Работники PDVSA остановили утечку газа. Организаторов нападения, которые хотели нарушить поставки газа Мадуро назвал террористами.

В сентябре 2020 года Мадуро сообщил, что на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе Венесуэлы был задержан агент спецслужб США. Президент заявлял, что «американский шпион» входил в состав морской пехоты и ранее работал в Ираке на оккупационных военных базах ЦРУ. По словам Мадуро, в Венесуэле он собирал информацию о стратегических нефтяных объектах страны.

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