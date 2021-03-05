ВС назвал необходимым «острый контроль» дел о жалобах женщин на насилие

Вид на здание Верховного суда (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Дела о жалобах женщин на сексуальное насилие требуют особенно строгого контроля. К такому выводу пришел Верховный суд в ходе рассмотрения дела журналистки Екатерины Федоровой о ложных обвинениях в изнасиловании. Соответствующее определение опубликовано в карточке дела на сайте Верховного суда.

«Право женщин на жизнь, свободную от гендерного насилия, неразрывно связано с другими правами человека, такими как право на свободу выражения мнений, и неотделимо от этих прав, — говорится в документе. — Вмешательство в свободу выражения мнения женщины, которая подверглась насилию, требует от суда наиболее острого контроля».

Решение Верховного суда, подтверждающее отмену обвинительного приговора в отношении Федоровой, заявившей о сексуальном насилии со стороны заместителя гендиректора и соучредителя медиахолдинга PrimaMedia Алексея Мигунова, было принято в конце января 2021 года. Тогда Федорова заявила, что это является «историческим решением».

Соответствующее разбирательство началось в 2019 году, когда Федорова заявила, что в октябре 2019 года ее изнасиловал Мигунов. В своем посте в Facebook она объяснила, что не обратилась в полицию после происшествия, так как очень боялась влияния Мигунова.