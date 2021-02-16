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Пушкина отреагировала на данные о доле женщин — жертв домашнего насилия

Подсчеты правозащитников за 2018 год в 20 раз превысили официальную статистику МВД. По мнению депутата Оксаны Пушкиной, жертвы насилия не обращаются в полицию, «так как не верят в защиту государства»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Почти две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия — погибли от рук партнера или родственника, заключили авторы проекта Консорциума женских неправительственных объединений, победившего в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов «Прожектор-2021». Депутат Госдумы Оксана Пушкина в разговоре с РБК отметила, что семейно-бытовое насилие присутствует во многих российских семьях, однако до принятия специализированного закона точной статистики получить не удастся. «После прописанных определений — что есть «семейно-бытовое насилие», кто попадает под юрисдикцию закона и так далее — мы спустя лет пять сможем обладать достоверной статистикой», — считает Пушкина.

Она отметила, что сейчас жертвы насилия в полицию не обращаются, «так как не верят в защиту государства». Поэтому жалобы поступают в профильные общественные организации, где и скапливается статистика, указала Пушкина.

Дополнительной проблемой в борьбе с домашним насилием является отсутствие государственной поддержки, считает депутат. «Пока государство во всеуслышание не обозначит это явление как беду общества, приняв закон, НКО, оказывающие помощь жертвам домашнего насилия, рассчитывать на поддержку не смогут. Президентские гранты, например, им регулярно не выделяются на эту деятельность», — пояснила она. Напротив, многие профильные НКО социальной направленности, к которым, к примеру, относится «Насилию.Нет», получают финансовую поддержку из-за рубежа и попадают под статус иноагента (Минюст признал организацию таковой в конце 2020 года), указала Пушкина.

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Авторы проекта Консорциума женских неправительственных объединений проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по статьям об убийстве (ч. 1 и 2 ст. 105 УК), убийстве в состоянии аффекта (ст. 107) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111).

Из общего числа дел были отобраны только те приговоры, в которых убитыми были женщины. В итоге авторы вручную проанализировали более 500 приговоров, чтобы выяснить, в каких случаях речь шла о домашнем насилии.

Согласно результатам исследования, 61% всех убитых в 2018 году женщин погибли от рук партнеров или родственников. По данным Росстата, за этот год всего было убито 8300 женщин. Минимум 5 тыс. из них убиты в ситуации домашнего насилия, утверждают авторы проекта.

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При этом МВД сообщало о 253 таких случаях за 2018 год, что составляет только 3% от числа убитых, указали исследователи. Они отметили, что полученный в ходе анализа 61% также совпадает со средним мировым уровнем, приведенным ООН. В странах Европы он составляет 38%, а в странах Африки — 69%.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

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Весной 2020 года, в период действия ограничительных мер в связи с пандемией, российские НКО зафиксировали рост уровня домашнего насилия. В частности, в Консорциуме женских неправительственных объединений с марта по май 2020 года зафиксировали 353 жалобы, причем число обращений за помощью в ЦФО удвоилось в мае по сравнению со средним количеством обращений в месяц. Центр «Сестры» в этот период получил 481 обращение по электронной почте, тогда как за 2019 год всего поступило 316 обращений.

При этом МВД в середине июля 2020 года сообщило о сокращении числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений с начала года на 10,6%. Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян указала, что МВД считает количество возбужденных уголовных дел, а не количество заявлений. По ее словам, из 100% заявлений только примерно по 18% возбуждаются дела.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Майя Бобенко
домашнее насилие Оксана Пушкина
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