Подсчеты правозащитников за 2018 год в 20 раз превысили официальную статистику МВД. По мнению депутата Оксаны Пушкиной, жертвы насилия не обращаются в полицию, «так как не верят в защиту государства»

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Почти две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия — погибли от рук партнера или родственника, заключили авторы проекта Консорциума женских неправительственных объединений, победившего в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов «Прожектор-2021». Депутат Госдумы Оксана Пушкина в разговоре с РБК отметила, что семейно-бытовое насилие присутствует во многих российских семьях, однако до принятия специализированного закона точной статистики получить не удастся. «После прописанных определений — что есть «семейно-бытовое насилие», кто попадает под юрисдикцию закона и так далее — мы спустя лет пять сможем обладать достоверной статистикой», — считает Пушкина.

Она отметила, что сейчас жертвы насилия в полицию не обращаются, «так как не верят в защиту государства». Поэтому жалобы поступают в профильные общественные организации, где и скапливается статистика, указала Пушкина.

Дополнительной проблемой в борьбе с домашним насилием является отсутствие государственной поддержки, считает депутат. «Пока государство во всеуслышание не обозначит это явление как беду общества, приняв закон, НКО, оказывающие помощь жертвам домашнего насилия, рассчитывать на поддержку не смогут. Президентские гранты, например, им регулярно не выделяются на эту деятельность», — пояснила она. Напротив, многие профильные НКО социальной направленности, к которым, к примеру, относится «Насилию.Нет», получают финансовую поддержку из-за рубежа и попадают под статус иноагента (Минюст признал организацию таковой в конце 2020 года), указала Пушкина.

Авторы проекта Консорциума женских неправительственных объединений проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по статьям об убийстве (ч. 1 и 2 ст. 105 УК), убийстве в состоянии аффекта (ст. 107) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111).