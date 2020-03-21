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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 марта

Число жертв коронавируса в мире превысило 11 тыс. человек, всего заразились более 234 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 234 тыс., за последние сутки подтверждено 24 247 новых случаев заболевания. В европейском регионе заражены более 104 тыс. человек.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается Китай (81 008, ВОЗ сообщает о 81 300 случаях), на втором месте — Италия (47 021, ВОЗ — 41 035), на третьем — Испания (19 980, ВОЗ — 17 147). Больше всего людей умерли от коронавируса в Италии (4032, ВОЗ — 3407), Китае (3255, ВОЗ — 3253) и Иране (1433, ВОЗ — 1284).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 11 176 человек, по информации ВОЗ — 9840 человек.

Ситуация в России

  • К утру 21 марта в Красноярском крае подтвердили еще один случай заражения коронавирусом, общее число заболевших там увеличилось до пяти человек. Всего в России, по данным на 20 марта, было 253 подтвержденных случая заражения.

  • Правительство запланировало ввести дистанционную продажу безрецептурных лекарств с 27 марта. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 17 марта. Он также указал, что в стране нужно пополнить запасы лекарств и медоборудования

  • Торгово-промышленная палата предупредила, что из-за последствий от вируса в России могут закрыться 3 млн предприятий, а работу рискуют потерять 8,6 млн человек

Ситуация в других странах

  • За сутки ВОЗ зафиксировала более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом в мире. Большую часть заболевших выявили в Европе (17 506 новых случаев). После Италии наибольше количество зараженных выявили в Испании (17 147), на третьем месте — Германия (10 999). Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд (627 человек)

  • В Великобритании с 20 марта решили временно закрыть работу рестораны, пабы, бары, кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, театры и развлекательные центры

  • ВОЗ рекомендовала отказаться от курения и алкоголя, чтобы противостоять коронавирусу. Эти меры, как заявили в организации, помогут тем, кто уже заразился, быстрее вылечиться

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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