Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города. Согласно им, в квартале красных фонарей в Амстердаме больше нельзя будет проводить экскурсии, сообщает местный телеканал NOS.
Подобные меры, как полагают в городском муниципалитете, позволят разгрузить центр и избавят его от суеты. Кроме того, как отметил представитель местных властей, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Прежде некоторые улицы этого района по вечерам периодически перекрывались для уборки, уточняет телеканал.