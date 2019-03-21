Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Запрет будет действовать с начала следующего года. Подобная мера, как считают местные власти, позволит разгрузить центр и избавит его от шума и суеты

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Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города. Согласно им, в квартале красных фонарей в Амстердаме больше нельзя будет проводить экскурсии, сообщает местный телеканал NOS.

Подобные меры, как полагают в городском муниципалитете, позволят разгрузить центр и избавят его от суеты. Кроме того, как отметил представитель местных властей, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Прежде некоторые улицы этого района по вечерам периодически перекрывались для уборки, уточняет телеканал.