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Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Запрет будет действовать с начала следующего года. Подобная мера, как считают местные власти, позволит разгрузить центр и избавит его от шума и суеты
Фото: Peter Dejong / AP

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города. Согласно им, в квартале красных фонарей в Амстердаме больше нельзя будет проводить экскурсии, сообщает местный телеканал NOS.

Подобные меры, как полагают в городском муниципалитете, позволят разгрузить центр и избавят его от суеты. Кроме того, как отметил представитель местных властей, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.

Прежде некоторые улицы этого района по вечерам периодически перекрывались для уборки, уточняет телеканал.

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Это уже не первая инициатива, которая касается квартала красных фонарей. Так, в апреле прошлого года в Амстердаме предлагали взимать с туристов, которые посещают этот район, налог в €5. Подобное предложение тогда озвучила одна из бывших секс-работниц квартала Метье Блаак. На тот момент она являлась кандидатом в депутаты на муниципальных выборах в городе.

По ее мнению, такой налог ​сократил бы «число любопытствующих». В этих же целях с апреля прошлого года гидов, которые проводили экскурсии в этом районе, обязали получать соответствующее разрешение (стоило €111,4).​

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Амстердам, экскурсии
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