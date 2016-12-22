В Амстердаме предложили взимать €5 за посещение Квартала красных фонарей

В Амстердаме предложили взимать с туристов, которые посещают Квартал красных фонарей (Red Light), налог в размере €5. Соответствующую инициативу озвучила одна из бывших секс-работниц квартала Метье Блаак, которая сейчас является кандидатом в депутаты на муниципальных выборах, сообщает издание Telegraaf.

При этом Блаак предложила возвращать эту сумму тем, кто посетит комнату одного из работников секс-бизнеса. «На выходе вам вернут ваш депозит», — пояснила она.

По ее словам, из-за наплыва туристов в районе исчезла «специфика работы», из-за которой сотрудницы индустрии теряют клиентов и уходят в подполье. «Часто туристы кричат или хлопают в ладоши, мешая работать. По этой причине количество секс-работников в квартале постоянно сокращается. Женщины начинают работать дома», — пояснила Блаак. По ее словам, за последние годы количество окон в квартале сократилось более чем на 100. Она опасается, что если это будет продолжаться, через 20 лет в центре города не будет секс-услуг.

Блаак отметила, что брать деньги с посетителей квартала — «эффективный способ сокращения числа любопытствующих». Также это позволит трудящимся в секс-квартале сохранить свои рабочие места.

Кроме того, в сообщении муниципалитета Амстердама говорится, что с 1 апреля 2018 года все гиды, которые проводят в Квартале красных фонарей экскурсии для групп от 5 до 20 человек, должны получить соответствующее разрешение. Оно стоит €111,4 и действует до 1 января 2020 года, независимо от даты, когда он было получено.

В феврале муниципалитет Амстердама уже сообщал, что ужесточил правила посещения квартала организованными группами с 1 апреля. Власти ограничили численность экскурсионной группы до 20 человек. Гидов обязали следить за тем, чтобы экскурсанты не фотографировали и не стояли спиной к витринам, за которыми рекламируют свои услуги сотрудницы секс-индустрии. Нарушивших правила независимых гидов оштрафуют на €190, а гида-сотрудника туркомпании — на €950. В случае трех нарушений гида лишат лицензии.