Египет решил увеличить сборы с покидающих страну туристов

Высший совет по ценообразованию в Египте принял решение о повышении сбора, закладываемого в стоимость билетов на рейсы, отправляющиеся из аэропортов страны, сообщает издание «Вето» со ссылкой на источник в Министерстве гражданской авиации.

По данным собеседника издания, косвенный сбор с пассажиров международных и чартерных авиарейсов увеличится впервые с 2013 года и составит $25, что на $5 больше, чем раньше.

В январе 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении прерванного в 2015 году, после уничтожения в результате теракта самолета компании «Когалымавиа», регулярного авиасообщения с Каиром. Чартерное авиасообщение с курортными городами Шарм-эль-Шейхом и Хургадой пока остается закрытым.

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2018 году поток туристов в Египет вырос на 16,5%, а доходы страны от туризма выросли на 11,9%, до $29,6 млрд.