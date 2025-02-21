В порту Новороссийска Begonia столкнулась с танкером

Танкер Natig Aliyev «совершил навал» на сухогруз Begonia S из-за непогоды и несвоевременного запуска главного двигателя, пострадавших и экологического ущерба нет, пишут агентства. В Новороссийске действует штормовое предупреждение

Порт Новороссийска (Фото: Collection Maykova / Shutterstock)

Сухогруз и танкер столкнулись в порту Новороссийска, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные и оперативные службы. О столкновении сухогруза и танкера в Черном море также пишет телеграм-канал Kub Mash.

Авария произошла утром 21 февраля на якорной стоянке порта Новороссийск. Агентства сообщили, что под воздействием погодных условий и из-за несвоевременного запуска главного двигателя танкер Natig Aliyev сдрейфовал на якоре в сторону сухогруза Begonia S и «совершил навал». Последнее судно получило незначительные повреждения в носовой части. Материальный ущерб уточняется.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в пресс-службу Росморречфлота.

В Новороссийске из-за непогоды действует режим повышенной готовности, а также объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, до конца суток 21 февраля, а также 22 февраля в городе ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 35–36 м/с.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Сейчас продолжается ликвидация последствий разлива, МЧС 19 февраля отчиталось, что в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе на предмет выбросов обследуют более 1 тыс. км берега, в Черном море обследовано более 8 тыс. кв. км.