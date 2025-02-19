Туристическому бизнесу из зоны загрязнения мазутом выделят льготные займы

Санаторно-курортные учреждения Анапы и Темрюкского района — эта зона черноморского побережья сильнее всего пострадала из-за разлива мазута — смогут получить кредиты до 5 млн руб. сроком до трех лет под 2% годовых

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Предприятия туристической отрасли, находящиеся в зоне ЧС на черноморском побережье из-за загрязнения мазутом, смогут получить льготные кредиты, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С февраля 2025 года вводим новую меру поддержки для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Они смогут получить микрозайм до 5 млн руб. сроком до трех лет по ставке 2% годовых», — рассказал он.

Ликвидация последствий разлива мазута с потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» продолжается более двух месяцев. МЧС 19 февраля отчиталось, что в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе на предмет выбросов обследуют более 1 тыс. км берега, в Черном море обследовано более 8 тыс. кв. км. С начала работ было очищено почти 360 км береговой линии, собрано почти 190 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в разговоре с РБК отмечал, что разлив мазута повлияет на туристический бизнес в зоне бедствия, доходы его «упадут достаточно серьезно» на фоне снижения численности туристов. Он говорил также, что вывоз грунта в большом количестве угрожает тем, что море «будет перерабатывать берег», а это может привести к «радикальному изменению берега» и разрушению пляжной рекреационной инфраструктуры.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов говорил, что в случае, если пляжи в Анапе не откроют, пострадают те объекты, у которых нет бассейнов, например мини-отели и мини-гостиницы, некоторые могут не открыться этим летом.

Директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина (в Анапе у компании три отеля категории четыре и пять звезд) отмечала, что у них есть открытые и крытые бассейны, термальные комплексы, хотя значительная часть гостей все равно едет прежде всего на море.

Директор пансионата «Соловей» в Анапе, находящегося в ведомстве социальных структур Курской области, Дмитрий Шевченко рассказал, что направлял запрос в министерство «с просьбой выделить средства на строительство бассейна, чтобы обезопасить себя», но получил отказ, так как «в Курске сейчас свои трудности». Он отметил, что если гостей в пансионате будет мало, то придется запрашивать поддержку на существование «Соловья».